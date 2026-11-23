Galaxy S27 Ultra chưa có nâng cấp đủ sức gây bất ngờ

Trong những năm gần đây, danh sách smartphone tốt nhất và đáng mua nhất thường xuyên chứng kiến sự thống trị của Samsung và Apple. Bước sang năm 2027, hai cái tên được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu là Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 Pro Max.

Galaxy S27 Ultra đã tiến gần hơn đến thời điểm ra mắt. Ảnh: SamTech

Tuy nhiên, trong khi iPhone 20 Pro Max vẫn còn là một ẩn số và phải đến tháng 9/2027 mới có thể xuất hiện theo lịch trình quen thuộc của Apple, Galaxy S27 Ultra đã tiến gần hơn đến thời điểm ra mắt. Samsung nhiều khả năng sẽ trình làng mẫu flagship cao cấp nhất của mình vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2/2027.

Dù vậy, những thông tin rò rỉ ban đầu về Galaxy S27 Ultra chưa thực sự tạo được sự phấn khích. Ít nhất, các nâng cấp được đồn đoán hiện nay chưa đủ khiến người dùng phải nóng lòng chờ đợi sản phẩm mới.

Sau 7 năm liên tiếp duy trì dung lượng pin 5.000 mAh, Samsung được cho là cuối cùng cũng sẽ vượt qua giới hạn này trên Galaxy S27 Ultra. Nhưng điều đáng tiếc là chưa có tin đồn nào cho thấy máy sẽ sở hữu viên pin từ 6.000 mAh trở lên.

Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm những mẫu smartphone có pin vượt 10.000 mAh từ khá lâu. Đây là khoảng cách đáng kể nếu xét đến khả năng sử dụng liên tục và thời lượng pin của những chiếc điện thoại cao cấp.

Camera cũng chưa mang đến nhiều hy vọng. Galaxy S27 Ultra được dự đoán không trang bị cảm biến telephoto có kích thước vật lý lớn vượt trội. Một lần nữa, Samsung có nguy cơ bị các đối thủ Trung Quốc vượt mặt.

Những lĩnh vực khác như độ sáng màn hình, tốc độ sạc hay độ bền của smartphone màn hình gập cũng đang chứng kiến những bước tiến đáng chú ý từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Tất nhiên, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng vẫn có Privacy Display, công nghệ màn hình chống nhìn trộm mà Samsung đã giới thiệu trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, nếu tính năng này đã xuất hiện ở thế hệ trước, người dùng có quyền kỳ vọng một cải tiến thực sự mới mẻ trên sản phẩm năm 2027.

Cần kết hợp phần mềm tốt với phần cứng đột phá

Một trong những lợi thế thường được nhắc đến của Samsung là phần mềm One UI. Nhiều người cho rằng trải nghiệm phần mềm của hãng vượt trội so với các đối thủ Trung Quốc.

Nhận định này có cơ sở, nhưng không có nghĩa Samsung nên bằng lòng với những gì đang có. ColorOS của Oppo cũng là một nền tảng Android đáng chú ý và hoàn toàn xứng đáng được người dùng trải nghiệm.

Ngoài ra, Samsung còn có lợi thế về hệ thống bảo hành, dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ khách hàng. Đây là những yếu tố quan trọng khiến người dùng lựa chọn sản phẩm chính hãng thay vì mua smartphone cao cấp từ thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng những chiếc flagship Samsung sẽ hấp dẫn đến mức nào, nếu thế mạnh phần mềm được kết hợp với phần cứng thực sự đột phá.

Và một trong những hướng đi đáng cân nhắc là học hỏi công nghệ camera của Huawei.

Nếu Samsung chưa sẵn sàng trang bị cảm biến telephoto kích thước lớn hay viên pin dung lượng vượt trội cho Galaxy S27 Ultra, hãng ít nhất có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi công nghệ cảm biến camera chính.

Cụ thể, Samsung có thể chuyển từ bộ lọc màu RGGB truyền thống sang RYYB, công nghệ từng giúp Huawei tạo được dấu ấn trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Huawei đã mạnh dạn theo đuổi công nghệ này trên những mẫu flagship của mình. Các thiết bị như Mate 90 Pro Max và mẫu smartphone đình đám một thời Huawei P30 Pro đều mang đến trải nghiệm camera RYYB.

Các mô hình Galaxy S27 Ultra cùng màu sắc. Ảnh: X

Về cơ bản, RGGB và RYYB là hai cách bố trí bộ lọc màu đặt phía trên cảm biến hình ảnh. Cảm biến có nhiệm vụ thu nhận ánh sáng đi qua ống kính, sau đó phối hợp với phần mềm xử lý hình ảnh để chuyển dữ liệu ánh sáng thành bức ảnh hoàn chỉnh.

RGGB là cấu trúc phổ biến trên hầu hết smartphone và phần lớn máy ảnh hiện nay, còn được biết đến với tên gọi bộ lọc Bayer tiêu chuẩn. Cứ mỗi cụm 4 điểm ảnh sẽ có một bộ lọc đỏ (Red), hai bộ lọc xanh lá (Green) và một bộ lọc xanh dương (Blue).

Cách bố trí này không phải ngẫu nhiên. Mắt người nhạy cảm với ánh sáng xanh lá hơn so với ánh sáng đỏ và xanh dương, đặc biệt khi cảm nhận độ sáng và các chi tiết nhỏ. Vì vậy, việc sử dụng hai bộ lọc xanh lá giúp cảm biến tái tạo hình ảnh phù hợp hơn với khả năng thị giác của con người.

Trong khi đó, RYYB thay thế hai bộ lọc xanh lá bằng hai bộ lọc màu vàng (Yellow), tạo thành cấu trúc gồm một bộ lọc đỏ, hai bộ lọc vàng và một bộ lọc xanh dương.

Ưu điểm quan trọng của RYYB là các bộ lọc màu vàng cho phép nhiều ánh sáng đi qua hơn so với bộ lọc xanh lá. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng, giúp cảm biến thu nhận được nhiều ánh sáng hơn và cải thiện khả năng chụp đêm.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có những hạn chế. Việc thay đổi cấu trúc bộ lọc màu khiến quá trình tái tạo màu sắc chính xác trở nên phức tạp hơn. Hình ảnh có thể xuất hiện hiện tượng sai lệch màu nếu hệ thống xử lý không đủ tốt.

Để khắc phục vấn đề này, smartphone cần thuật toán xử lý hình ảnh tinh vi và sức mạnh phần cứng đủ lớn. May mắn là những chiếc điện thoại cao cấp hiện nay đã có khả năng xử lý rất mạnh mẽ.

Huawei là minh chứng cho thấy công nghệ RYYB hoàn toàn có thể hoạt động hiệu quả trên smartphone. Dù các thiết bị của hãng gặp nhiều hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, Huawei vẫn được đánh giá là một trong những tên tuổi đáng gờm về camera di động.

Samsung hoàn toàn có đủ tiềm lực công nghệ để phát triển một hệ thống camera RYYB cho Galaxy S27 Ultra. Vấn đề nằm ở việc hãng có sẵn sàng thử nghiệm những hướng đi khác biệt thay vì tiếp tục cải tiến công thức quen thuộc hay không.