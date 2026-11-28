Theo ngày "Biểu tượng cảm xúc thế giới" (World Emoji Day), người dùng đã gửi hơn 900 triệu biểu tượng cảm xúc (emoji) không kèm văn bản mỗi ngày chỉ riêng trên Facebook Messenger. Dù Apple, Google hay Samsung tự thiết kế giao diện hiển thị, nhưng quyền phê duyệt tối hậu đối với gần 4.000 emoji chuẩn hóa lại thuộc về Hiệp hội Unicode - tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1991. Nhờ các tiêu chuẩn này, tin nhắn chứa emoji gửi từ iPhone sang Android vẫn hiển thị đồng nhất.

Quy trình khắt khe tạo nên những biểu tượng cảm xúc quen thuộc.

Bà Jennifer Daniel, chủ tịch nhóm Unicode Emoji Standard and Research Working, cho biết việc tạo ra emoji giống như xuất bản bài nghiên cứu khoa học và đôi khi mất nhiều năm. Đề xuất được duyệt phải mang nhiều lớp nghĩa, dễ nhận diện và không trùng khái niệm cũ. Hiệp hội cũng loại trừ logo, nhân vật cụ thể, địa danh hay các danh mục phụ như từng giống chó, ngoại trừ những biểu tượng đời đầu từ Nhật Bản như Tượng Nữ thần Tự do.

Sau khi Unicode phê duyệt vào mùa thu và công bố bản vẽ đen trắng hướng dẫn, các hãng công nghệ mất vài tháng thiết kế trước khi phát hành vào năm sau. Tổng biên tập Emojipedia Keith Broni cho biết các hãng được tự do sáng tạo trong khuôn khổ, như emoji ca sĩ giống David Bowie trên iPhone nhưng giống Prince trên WhatsApp, hay sự cố Android 4.4 năm 2013 biến trái tim vàng "💛" thành "trái tim mọc lông". Vì emoji đã duyệt không thể xóa bỏ, Apple từng đổi khẩu súng lục thành súng phun nước "🔫" và các hãng khác cũng làm theo.

Khi đến tay người dùng, ý nghĩa của emoji tiếp tục biến đổi theo văn hóa và thế hệ. Hai bàn tay chắp lại "🙏" có thể hiểu là cầu nguyện, đập tay hoặc lời cảm ơn như ý định ban đầu ở Nhật Bản, trong khi quả cà tím "🍆" từ biểu tượng may mắn dịp năm mới lại mang hàm ý nhạy cảm khiến nông dân trồng cà tím ở Anh từng nhờ Emojipedia lên tiếng. Giới trẻ cũng dùng bông hoa héo "🥀" hoặc pin yếu "🪫" thay cho trái tim tan vỡ "💔".

Dựa trên nghiên cứu người dùng thích động vật toàn thân hơn phần đầu, Unicode định hướng các emoji động vật mới sẽ có hình dáng đầy đủ và cho phép chọn hướng quay để phù hợp cả ngôn ngữ đọc từ phải sang trái. Dù phát hành emoji mới hằng năm, tổ chức này không chạy theo chỉ tiêu số lượng mà kỳ vọng tạo ra "ngữ pháp" giao tiếp kỹ thuật số giúp truyền tải trọn vẹn sự ấm áp.