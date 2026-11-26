Mẫu điện thoại cao cấp sắp ra mắt của Samsung, Galaxy S27 Pro, đang gây lo ngại về hiệu năng khi sử dụng chip Exynos 2700. Các dữ liệu ban đầu cho thấy con chip này có thể khiến Galaxy S27 Pro kém hơn so với đối thủ iPhone 18 Pro mà Apple ra mắt vào tháng 9/2026.

Thiết kế được cho là mặt sau của Galaxy S27 Pro.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro, sản xuất bằng tiến trình 2nm của TSMC hứa hẹn cho hiệu năng vượt trội. Trong khi đó, Galaxy S27 được trang bị chip Exynos 2700 do Samsung sản xuất và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Việc lựa chọn bộ xử lý sẽ phụ thuộc vào khu vực, với thị trường Mỹ hoàn toàn sử dụng chip Snapdragon.

Mới đây, Galaxy S27 Pro đã xuất hiện trên Geekbench, tiết lộ điểm hiệu năng ban đầu của phiên bản sử dụng chip Exynos 2700. Kết quả cho thấy điểm số đơn nhân đạt 3.061 và đa nhân đạt 10.967, những con số không mấy ấn tượng và cho thấy quá trình nâng cấp hiệu năng đang bị đình trệ. So với mẫu Galaxy S26 năm ngoái, sử dụng chip Exynos 2600, Galaxy S27 Pro chỉ cải thiện khoảng 4% ở điểm đơn nhân và 10% ở điểm đa nhân.

Kết quả benchmark được ghi nhận.

Trong khi đó, chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro Max đạt 3.994 điểm đơn nhân và 11.254 điểm đa nhân, còn Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên Xiaomi 18 Pro Max đạt 2.856 điểm đơn nhân và 9.464 điểm đa nhân. Đáng chú ý, chip Exynos 2700 mới của Samsung còn kém hơn so với Galaxy S26 Ultra, vốn sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, với điểm số vượt 3.000 và 10.000 trong các bài kiểm tra đơn nhân và đa nhân.

Exynos là chip xử lý đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Samsung, đặc biệt là trong các mảng kinh doanh System LSI và Foundry. Tuy nhiên, sức mạnh Exynos 2700 không được đánh giá cao khiến Galaxy S27 Pro trở nên kém sức hút hơn.

Thiết bị Chip xử lý Đơn nhân Đa nhân Galaxy S27 Pro (thử nghiệm) Exynos 2700 3.061 10.967 iPhone 18 Pro A20 Pro 4.030 11.311 Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 3.155 10.733

Lưu ý rằng, kết quả trên chỉ là sơ bộ và chưa áp dụng cho phiên bản chính thức bán ra thị trường, vốn có thể được Samsung tối ưu nhờ chạy hệ điều hành ổn định hơn cũng như mang đến một số cải tiến khác trong quá trình hoạt động.