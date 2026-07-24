Sony ra mắt máy quay phim FX5 với tính năng ghi toàn khung hình

Sony vừa cho ra mắt thành viên mới nhất trong dòng máy quay phim chuyên nghiệp nhỏ gọn của mình, chiếc FX5. Nhìn chung, Sony FX5 là bản nâng cấp của Sony FX3 ra mắt năm 2021 và được bán với giá cao hơn.

Máy quay phim Sony FX5.

Sony FX5 ra mắt với nhiều tính năng mới đủ để thuyết phục những người mua FX3 hiện tại và tiềm năng chuyển sang sử dụng sản phẩm của Sony. Máy quay sở hữu cảm biến CMOS Exmor RS full-frame 16.6MP mới cùng với bộ xử lý BIONZ XR2 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Người dùng có thể quay video lên đến 5K tốc độ 60fps và 4K tốc độ 120fps; 5K tốc độ 120fps và 4K tốc độ 240fps với bản nâng cấp firmware.

Tính năng nổi bật nhất của Sony FX5 là khả năng ghi hình toàn khung hình (open gate), cho phép người dùng sử dụng toàn bộ chiều rộng và chiều cao của cảm biến để quay video tỷ lệ 3:2. Nói cách khác, các nhà quay phim có thể sử dụng toàn bộ không gian pixel có sẵn của cảm biến, dễ cắt ảnh theo chiều dọc.

Các nút bấm của máy.

FX5 còn được bổ sung khả năng ghi RAW tuyến tính 16-bit, có thể được thực hiện nội bộ trên máy ảnh mà không cần thiết bị ghi ngoài. Người dùng có thể nhận được toàn bộ đầu ra 3:2 của cảm biến ở độ phân giải 5K 60fps (và sau này là 120fps) ở định dạng RAW trực tiếp từ máy ảnh. FX5 sử dụng định dạng X-OCN chuyên nghiệp của Sony với các biến thể codec LT, C1 và C2 ở các tỷ lệ nén khác nhau để ghi hình hiệu quả hơn.

FX5 là máy ảnh FX đầu tiên của Sony được trang bị chức năng Dual Gain Shooting của hãng, kết hợp đầu ra từ các giá trị tăng độ lợi thấp và cao để cải thiện dải động và giảm nhiễu. Máy ảnh cũng có ba ISO cơ bản là ISO 800, ISO 4000 và ISO 12800 để cải thiện hiệu suất trong điều kiện thiếu sáng. Máy ảnh cũng có dải động hơn 15 stop.

Sony FX5 có giá khá cao.

Các tính năng khác bao gồm: ước tính tư thế người dựa trên AI để lấy nét tự động, cân bằng trắng tự động dựa trên dữ liệu cảm biến hồng ngoại và quang học, khả năng tắt tính năng giảm nhiễu trong máy ảnh, chức năng khử biến dạng cho ống kính anamorphic (vô hiệu hóa lấy nét tự động), màn hình cảm ứng lớn hơn 3,5 inch với độ phân giải 2,76 triệu điểm ảnh và khả năng xoay lật hoàn toàn (so với FX3), quạt làm mát tích hợp, pin NP-SA100 lớn hơn, hai cổng USB cho nguồn điện và dữ liệu cùng với cổng LAN có dây và hệ thống menu mới được thừa hưởng từ máy ảnh CineAlta.

FX5 không có kính ngắm tích hợp nhưng Sony đã công bố kính ngắm rời DVF-EL1 mới dành cho máy ảnh này. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mua thêm tay cầm XLR-H2.

Sony FX5 có giá 4900 USD (khoảng 128,9 triệu đồng) cho thân máy và 5500 USD (khoảng 144,6 triệu đồng) khi mua kèm tay cầm XLR-H2. Máy sẽ được bán ra vào giữa tháng 8.