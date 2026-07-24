JBL tung bộ đôi loa karaoke di động PartyBox với công nghệ lần đầu xuất hiện

JBL vừa chính thức ra mắt bộ đôi loa karaoke di động PartyBox 330 và PartyBox 130, đánh dấu thế hệ mới của dòng loa PartyBox với thiết kế hoàn toàn mới cùng những nâng cấp đáng chú ý về âm thanh và trải nghiệm sử dụng.

Bộ đôi được trang bị công nghệ JBL AI Sound Boost với khả năng phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra. Smart EQ Mode tự động tinh chỉnh chất âm để phù hợp với từng nội dung giải trí.

PartyBox 330 sở hữu công suất đầu ra 280W RMS với hệ thống loa woofer kép 6,5 inch cùng hai tweeter PEN Dome 25mm - công nghệ tweeter chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên dòng PartyBox, vốn được JBL ứng dụng trong các hệ thống âm thanh dành cho những sự kiện và sân khấu quy mô lớn.

Trong khi đó, PartyBox 130 được trang bị công suất 200W RMS với hệ thống loa woofer kép 5,25 inch cùng hai tweeter vòm lụa 25mm.

Lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL giới thiệu thiết kế lục giác hoàn toàn mới với phần ê-căng cong phía trước, giúp âm thanh và ánh sáng được lan tỏa đồng đều hơn trong không gian. Những đường nét mạnh mẽ kết hợp cùng các chi tiết màu cam đặc trưng tạo nên diện mạo hiện đại và nổi bật cho thế hệ PartyBox mới.

Hệ thống trình diễn ánh sáng Dynamic Lightshow tiếp tục được nâng cấp trên cả hai sản phẩm với khả năng đồng bộ theo từng nhịp điệu bài hát. PartyBox 330 nổi bật với hiệu ứng Ripple Trail cùng đèn Strobe, trong khi PartyBox 130 mang đến hiệu ứng ánh sáng sống động với đèn Strobe viền.

PartyBox 330 sở hữu tay kéo telescopic cùng bánh xe địa hình bản rộng, còn PartyBox 130 hướng đến sự nhỏ gọn với tay cầm gập công thái học. Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn kháng nước IPX4, giúp hạn chế ảnh hưởng từ nước bắn hoặc những cơn mưa nhẹ trong quá trình sử dụng.

PartyBox 330 và PartyBox 130 được trang bị hai cổng kết nối micro và guita. Người dùng có thể kết nối loa với TV thông qua cổng Optical, còn cổng USB-C hỗ trợ truyền tải âm thanh lossless giúp tái hiện chất lượng âm thanh chi tiết và trung thực hơn.

Bên cạnh đó, công nghệ Auracast cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích nhằm mở rộng không gian âm thanh cho những bữa tiệc quy mô lớn hơn. Toàn bộ hệ thống âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và các thiết lập khác đều có thể được điều khiển thông qua ứng dụng JBL One trên điện thoại.

PartyBox 330 sở hữu thời lượng pin lên đến 18 giờ sử dụng liên tục cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép chỉ với 10 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 2 giờ phát nhạc. Trong khi đó, PartyBox 130 cung cấp thời lượng pin lên đến 15 giờ cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép phát thêm khoảng 80 phút chỉ sau 10 phút sạc.

JBL PartyBox 330 có giá niêm yết 17,9 triệu đồng, còn PartyBox 130 có giá niêm yết 12,9 triệu đồng.