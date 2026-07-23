Điện thoại Nokia mới hồi sinh triết lý “nồi đồng cối đá”

Nokia 123 Shield được thiết kế với tính năng chống nước và bụi, nhắm đến đối tượng người dùng làm việc ngoài trời hoặc cần một thiết bị dự phòng giá rẻ. Mặc dù công ty chưa công bố giá bán chính thức toàn cầu, nhưng các nhà bán lẻ tại Bulgaria và Hy Lạp đã niêm yết giá từ 35 đến 40 EUR (1,05 đến 1,2 triệu đồng).

Nokia 123 Shield có giá khoảng từ 1 đến 1,2 triệu đồng.

Về thiết kế, Nokia 123 Shield có kiểu dáng đơn giản với vỏ nhựa có vân giúp cầm nắm dễ dàng. Để bảo vệ các cổng kết nối khỏi nước, cát và bụi, điện thoại được trang bị nắp cao su. Dưới nắp này, người dùng sẽ tìm thấy giắc cắm tai nghe 3.5mm và cổng USB-C.

Đối với cấu hình, Nokia 123 Shield chạy trên hệ điều hành S30+ và sử dụng chip Unisoc SC6531E. Máy chỉ có 4 MB RAM và 4 MB bộ nhớ trong, do đó người dùng cần sử dụng thẻ nhớ microSD để lưu trữ dữ liệu, với khả năng hỗ trợ lên đến 32 GB. Màn hình của máy có kích thước 2.4 inch với độ phân giải QVGA, trong khi mặt sau được trang bị camera độ phân giải thấp QVGA và đèn flash LED.

Hai lựa chọn màu sắc của Nokia 123 Shield.

Chiếc điện thoại này được thiết kế với pin rời 1.750 mAh, cho thời gian đàm thoại liên tục lên đến 27,9 giờ và thời gian chờ lên đến 19 ngày. Ngoài ra, Nokia 123 Shield còn tích hợp đài FM hoạt động cả khi không có tai nghe và có đèn pin tích hợp, được cho là sáng hơn so với mẫu Nokia 110 đời cũ.

Tuy nhiên, Nokia 123 Shield chỉ hỗ trợ mạng 2G (băng tần GSM 900 và 1800) với thiết lập hai SIM Mini. Mặc dù HMD khẳng định điện thoại được tối ưu hóa để duy trì tín hiệu tốt cho các cuộc gọi, nhưng thực tế là mạng 2G đang bị ngừng hoạt động ở nhiều quốc gia. Sản phẩm nặng 108 gram và có 2 màu sắc: xanh lá cây và tím.