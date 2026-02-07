Loạt máy ảnh film truyền thống giá rẻ, chỉ từ 1,6 triệu đồng

Kodak vừa giới thiệu bộ sản phẩm máy ảnh film truyền thống Kodak Film Camera I60, Kodak Film Camera Ultra F9 và Kodak Film Camera Ektar H35N, hướng đến nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm nhiếp ảnh analog.

Ở phân khúc máy ảnh chụp lấy liền, Kodak mang đến các mẫu Mini 4 Era MS400, Mini 3 Era MS300, Mini 2 Era MS200 cùng máy in ảnh Kodak Printer ERA D600. Bên cạnh đó, nhóm máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn gồm Kodak Pixpro FZ55, Kodak Pixpro C1 và bộ sản phẩm compact chống nước Kodak Pixpro WPZ2.

Kodak Film Camera I60.

Song song với các thiết bị chụp ảnh, Kodak còn cung cấp các sản phẩm vật tư và phụ kiện nhiếp ảnh chính hãng, nổi bật là các dòng film quen thuộc như Kodak Gold Film 200, Kodak Color Plus 200 và Kodak Ektar 100.

Các sản phẩm Kodak nói trên được định vị ở phân khúc phổ thông, hướng đến khả năng tiếp cận rộng rãi. Máy ảnh film có mức giá từ 1,59 triệu đồng đến 2,09 triệu đồng. Máy ảnh chụp lấy liền dao động từ 5,09 triệu đồng đến 7,79 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu máy ảnh kỹ thuật số có giá từ 2,59 triệu đồng đến 4,59 triệu đồng.

Được thành lập từ năm 1888, Kodak là cái tên gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngành công nghiệp nhiếp ảnh toàn cầu. Trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình cùng sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ, Kodak vẫn duy trì vai trò là một thương hiệu có ảnh hưởng trong lĩnh vực hình ảnh. Song song với đó, hãng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ghi lại những khoảnh khắc đời sống.

Trong đó, Kodak quyết định lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng sáng tạo nội dung, nhu cầu lưu giữ hình ảnh gắn với du lịch, đời sống và văn hóa bản địa, cũng như xu hướng quay trở lại với các sản phẩm nhiếp ảnh mang tính trải nghiệm.