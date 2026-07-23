Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt: Giá từ 52,99 triệu đồng, nâng cấp toàn diện

Samsung vừa công bố thế hệ smartphone màn hình gập mới tại sự kiện Galaxy Unpacked, gồm Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 cùng với Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2.

Các màu của Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Lần đầu tiên, Samsung bán song song hai mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách. Trong đó, Galaxy Z Fold 8 được định hướng là phiên bản nhẹ và rộng hơn để phục vụ nhu cầu giải trí, Galaxy Z Fold 8 Ultra trở thành mẫu flagship thực sự của dòng Fold với nhiều nâng cấp về phần cứng.

Thiết kế mỏng hơn, bản lề cải tiến và màn hình bền hơn

So với thế hệ trước, Samsung không thay đổi hoàn toàn thiết kế của Galaxy Z Fold 8 Ultra mà tập trung hoàn thiện những điểm còn hạn chế.

Galaxy Z Fold 8 mỏng hơn Galaxy Z Fold 7.

Thiết bị chỉ dày 4,1 mm khi mở hoàn toàn, mỏng hơn Galaxy Z Fold 7 trong khi độ dày khi gập vẫn ở mức 8,9 mm. Với trọng lượng giữ nguyên 215 g, máy vẫn thuộc nhóm smartphone màn hình gập mỏng nhất của Samsung.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở Armor Flex Hinge - bản lề mới có khoảng mở rộng hơn 20%, giúp người dùng dễ đưa ngón tay vào để mở máy. Đây là cải tiến nhằm khắc phục tình trạng khó mở trên Galaxy Z Fold 7 do hai nửa thân máy ép sát nhau.

Samsung cũng thay đổi cấu trúc màn hình với công nghệ Flex Titanium Display. Màn hình OLED được gia cố bằng lớp hợp kim titan siêu mỏng kết hợp tấm đỡ bằng titan phía dưới, giúp màn hình phẳng hơn khi mở, giảm đáng kể nếp gấp ở giữa và tăng độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được bán với bốn màu gồm: Tím Violet Shadow, Đen Graphite, Trắng Cream và Xanh lá Green Shadow (độc quyền trực tuyến).

Pin silicon-carbon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình sáng hơn

Một trong những thay đổi lớn nhất trên Galaxy Z Fold 8 Ultra là hệ thống pin.

Sau nhiều năm duy trì viên pin 4.400 mAh cùng sạc nhanh 25 W, Samsung đã nâng cấp lên 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 45 W.

Màn hình Galaxy Z Fold 8 siêu sáng và sắc nét.

Theo công bố của hãng, thiết bị có thể sạc 65% pin sau 30 phút khi sử dụng bộ sạc tương thích. Máy cũng có thời lượng pin dài hơn 14% so với Galaxy Z Fold 6 và hỗ trợ tối đa 27 giờ phát video.

Đáng chú ý, Galaxy Z Fold 8 Ultra là một trong những smartphone Samsung đầu tiên sử dụng pin silicon-carbon, công nghệ được kỳ vọng sẽ mang lại mật độ năng lượng cao hơn pin lithium-ion truyền thống.

Bên trong máy là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, đi kèm cấu hình tiêu chuẩn RAM 12 GB + bộ nhớ trong 256 GB. Người dùng cũng có thể lựa chọn các phiên bản cao hơn với RAM 12 GB + bộ nhớ trong 512 GB hoặc RAM 16 GB RAM + bộ nhớ trong 1 TB, tùy từng thị trường.

Màn hình chính vẫn có kích thước 8 inch nhưng độ sáng cực đại tăng lên 3.000 nit cùng mật độ điểm ảnh 442 ppi. Samsung cũng bổ sung lớp phủ chống phản chiếu giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Khả năng nhiếp ảnh đã được nâng lên 1 tầm cao mới.

Trong khi đó, màn hình phụ 6,5 inch không được trang bị lớp phủ này.

Theo Samsung, không gian làm việc trên màn hình chính tương đương hai màn hình 6,5 inch đặt cạnh nhau, hướng tới nhu cầu đa nhiệm.

Một điểm đáng tiếc là S Pen tiếp tục không được hỗ trợ trên Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Camera 200MP, AI đa nhiệm và định vị flagship cao cấp nhất dòng Fold

Samsung cũng nâng cấp mạnh hệ thống camera để đưa Galaxy Z Fold 8 Ultra tiến gần hơn dòng Galaxy S Ultra.

Máy sử dụng cảm biến chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Ngoài ra, thiết bị còn có hai camera trước 10 MP, lần lượt đặt trên màn hình chính và màn hình phụ.

Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Thiết bị được bổ sung hàng loạt tính năng quay phim mới như: Nightography Video, Super Steady với Horizontal Lock, hỗ trợ chuẩn mã hóa APV, các bộ màu Cine LUT trong chế độ Pro Video, quay và chỉnh sửa video 8K cùng tính năng My FanCam có khả năng tự động giữ chủ thể luôn ở giữa khung hình khi quay các hoạt động thể thao hoặc đối tượng đang di chuyển.

Galaxy Z Fold 8 Ultra màu trắng.

Về phần mềm, Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục là thiết bị được Samsung ưu tiên cho các tính năng Galaxy AI.

Samsung cũng lần đầu tích hợp Gemini Intelligence, nền tảng AI có khả năng thực hiện hơn 40 thao tác giữa nhiều ứng dụng mà không cần người dùng chuyển đổi thủ công. Gemini Notebook (trước đây là NotebookLM) cũng được cài đặt sẵn trên thiết bị.

Giá bán của Galaxy Z Fold 8 Ultra

Tại Mỹ, Galaxy Z Fold 8 Ultra có giá khởi điểm 2.099,99 USD (khoảng 55,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB + ROM 256 GB. Hai phiên bản còn lại có giá 2.299,99 USD - 60,5 triệu đồng (RAM 12 GB + ROM 512 GB) và 2.699,99 USD - 71 triệu đồng (RAM 16 GB + ROM 1 TB).

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 Ultra có giá từ 52,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, đã cho phép đặt trước.