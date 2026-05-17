Sony giới thiệu bộ đôi máy ảnh Alpha 7R VI và ống kính G Master 100-400mm F4.5

Sony vừa chính thức giới thiệu bộ đôi thiết bị hình ảnh mới gồm máy ảnh mirrorless full-frame Alpha 7R VI và ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS thuộc dòng G Master .

Máy ảnh Sony Alpha 7R VI

Máy trang bị cảm biến full-frame Exmor Rs CMOS xếp chồng toàn phần có độ phân giải xấp xỉ 66,8 MP hiệu dụng , kết hợp bộ xử lý hình ảnh Bionz Xr2 tích hợp chip AI chuyên dụng. Cảm biến sở hữu dải động lên đến 16 stop và có tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 5,6 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Thiết bị hỗ trợ chụp liên tục không blackout lên đến khoảng 30 khung hình/giây và thực hiện tới 60 phép tính AF/AE mỗi giây. Tính năng Real-time Recognition AF+ ứng dụng giải pháp ước tính dáng người dựa trên khung xương để theo dõi chủ thể di chuyển nhanh. Ngoài ra, máy tích hợp giải pháp Camera Authenticity Solution tuân theo tiêu chuẩn C2pa để xác minh hình ảnh gốc.

Hệ thống chống rung quang học 5 trục đạt hiệu quả bù trừ lên đến 8,5 stop ở trung tâm khung hình và 7,0 stop ở vùng rìa ảnh. Tính năng Auto White Balance được tối ưu hóa bằng thuật toán Deep Learning kết hợp cùng cảm biến ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại.

Hỗ trợ quay video với độ phân giải 8K 30p nhờ Oversampling từ dữ liệu 8,2K, cho phép ghi hình liên tục lên đến 120 phút nhờ hệ thống quản lý nhiệt hiệu quả. Máy có khả năng quay phim 4K 60p và 4K 120p toàn khung hình không crop. Tính năng Dual Gain Shooting giúp giảm nhiễu mà không làm mất chi tiết vùng tối, đồng thời hỗ trợ ghi âm nội bộ định dạng 32-bit float khi kết hợp với bộ chuyển đổi Xlr-A4.

Thân máy làm bằng hợp kim magie nhẹ và bền, tích hợp màn hình LCD đa góc 4 trục cùng kính ngắm Oled xấp xỉ 9,44 triệu điểm ảnh hỗ trợ dải màu DCI-P3. Máy sở hữu hai cổng USB Type-C cho phép sạc và truyền dữ liệu đồng thời, kết hợp hệ thống nút bấm phía sau có đèn nền. Viên pin NP-SA100 mới dung lượng 2.670 mAh cung cấp thời lượng chụp lên đến 710 ảnh qua màn hình LCD hoặc 600 ảnh qua kính ngắm.

Ống kính Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS

Ống kính sở hữu dải tiêu cự 100-400mm với khẩu độ cố định F4.5 nhằm hạn chế hiện tượng thay đổi phơi sáng khi zoom. Hệ thống thấu kính bao gồm các thành phần ED Xa, Xa, 2 thấu kính Super ED và 3 thấu kính ED giúp kiểm soát quang sai màu và quang sai cầu để đạt độ phân giải vượt trội. Lớp phủ Nano AR Coating II được áp dụng để giảm hiện tượng bóng ma và lóa sáng. Ống kính sử dụng khẩu độ tròn 11 lá và tương thích với các bộ chuyển đổi teleconverter để mở rộng tiêu cự lên đến 800 hoặc 1.200mm ở chế độ APS-C.

Hệ thống lấy nét tự động được vận hành bởi bốn động cơ tuyến tính Xd Linear Motors kết hợp với cơ chế lấy nét nổi, mang đến tốc độ lấy nét tự động nhanh hơn khoảng 3 lần và cải thiện 50% khả năng bám theo chủ thể. Ống kính tương thích hoàn toàn với chế độ chụp liên tục lên đến 120 FPS kèm bám nét AF/AE trên máy ảnh Alpha 9 III.

Thân có thiết kế zoom trong giúp duy trì chiều dài ống kính và trọng tâm ổn định trong suốt dải zoom. Thân ống kính bằng hợp kim magie có tổng trọng lượng khoảng 1.840g, đạt tiêu chuẩn chống bụi, chống ẩm và được phủ lớp fluorine trên thấu kính trước. Thiết bị tích hợp hệ thống chống rung hỗ trợ Active Mode, tính năng lực bù trừ hiện tượng breathing khi lấy nét, bốn nút giữ nét Focus Hold và một vòng chức năng chuyên dụng có thể cá nhân hóa .

Giá tham khảo của hai sản phẩm:

- Máy ảnh Alpha 7R VI: 113, 99 triệu đồng.

- Ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS: 115,99 triệu đồng.