Chiếc iPhone được đánh giá đáng tiền nhất cho phần lớn người dùng

Apple đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc tầm trung với sự ra mắt của iPhone 16e vào năm ngoái. Mặc dù mẫu điện thoại này sử dụng thiết kế tương tự như iPhone 14, nhưng bên trong lại được trang bị chip A18 mới nhất và camera chính chất lượng cao nhưng ở mức giá rất hợp lý.

iPhone 16e là mẫu iPhone mới giá rẻ nhất hiện nay.

Sau khi iPhone 17e ra mắt, giá của iPhone 16e đã giảm mạnh và khiến nó trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt cho những ai tìm kiếm sản phẩm có giá trị tốt. Ban đầu, iPhone 16e có giá khoảng 17 triệu đồng, nhưng người dùng giờ đây có thể mua nó với giá chỉ 13,7 triệu đồng tại các cửa hàng chính hãng, thậm chí có thể rẻ hơn thông qua các ưu đãi trên cửa hàng trực tuyến.

Đây là chiếc iPhone mới rẻ nhất trên thị trường hiện nay, nhưng vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ hơn nhiều smartphone khác. Mặc dù iPhone 16e có một số hạn chế để giữ giá cạnh tranh, như thiết kế cũ hơn và chỉ có một camera sau, nhưng hiệu suất của nó vẫn rất ấn tượng.

Thiết kế cao cấp với thân máy bằng nhôm trên iPhone 16e mang lại sự cân bằng giữa trọng lượng nhẹ và độ bền, cùng với màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch và chip A18 giúp đảm bảo hiệu năng tuyệt vời cho việc sử dụng hàng ngày.

Điện thoại đi kèm nhiều thông số phần cứng thời thượng.

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 16e được trang bị camera Fusion 48 MP, cho phép quay video 4K và đáp ứng tốt nhu cầu của hầu hết người dùng. Thời lượng pin cũng là một điểm mạnh trên sản phẩm nhờ vào chip A18 và modem C1, giúp máy hoạt động cả ngày mà không cần lo lắng.

Ngoài ra, iPhone 16e còn có cổng USB-C, Face ID, khả năng chống nước và bụi IP68, cùng tất cả các tính năng của hệ sinh thái Apple. Mặc dù có một số tính năng bị lược bỏ so với các dòng iPhone cao cấp hơn, iPhone 16e vẫn mang đến trải nghiệm đặc trưng của thương hiệu.

Với mức giá chỉ 13,7 triệu đồng, iPhone 16e là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một chiếc iPhone hiện đại mà không cần chi quá nhiều tiền cho sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple.