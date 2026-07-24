Phát hiện chiến dịch tấn công mạng cực nguy hiểm bởi mã độc GoSerpent

Hãng bảo mật Kaspersky vừa phát cảnh báo về chiến dịch gián điệp mạng sử dụng mã độc GoSerpent nhằm thu thập trái phép thông tin ngoại giao. Biến thể GoSerpent RAT mới được phát hiện nhắm mục tiêu vào các cơ quan chính phủ và tổ chức ngoại giao tại Đông Nam Á.

Mã độc GoSerpent nhắm vào các cơ quan chính phủ và ngoại giao. (Ảnh minh họa)

Chiến dịch tấn công tinh vi này có khả năng thích ứng cao, tập trung vào việc thu thập và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Theo các chuyên gia, chiến dịch sử dụng bộ công cụ được phát triển riêng, bao gồm mã độc cửa hậu GoSerpent, Stowaway và TmcLoader. Chi tiết đó cho thấy chiến dịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai một cách bài bản bởi đội ngũ có trình độ kỹ thuật cao.

Mã độc được phát triển bằng ngôn ngữ Go, đồng thời cho phép kẻ tấn công điều khiển thiết bị từ xa (Remote Access Trojan - RAT). Mã độc này đã xuất hiện ít nhất từ năm 2021 và biến thể mới nhất được ghi nhận xuất hiện trong các cuộc tấn công vào năm 2026. GoSerpent tích hợp nhiều cơ chế giúp bám trụ lâu dài trên hệ thống, đồng thời sử dụng tên tệp giống với các tiến trình hợp pháp của hệ điều hành nhằm tránh bị phát hiện.

Các chuyên gia của Kaspersky nghi ngờ chiến dịch GoSerpent có liên quan đến nhóm tác nhân đe dọa TetrisPhantom, dựa trên sự tương đồng về đối tượng mục tiêu, trình độ kỹ thuật và phương thức hoạt động. Kaspersky vẫn đang tiếp tục điều tra sâu hơn, trước khi đưa ra kết luận chính xác về mối liên hệ nói trên.