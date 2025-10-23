Sony công bố ống kính tele macro G Master đầu tiên cho máy ảnh ngàm E

Sony vừa giới thiệu ống kính FE 100mm F2.8 Macro GM OSS (mã SEL100M28GM), sản phẩm tele macro đầu tiên thuộc dòng G Master tương thích với máy ảnh ngàm E. Với độ phóng đại tối đa 1,4x, khả năng chống rung quang học và thiết kế điều khiển trực quan, đây được xem là lựa chọn mới mẻ cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và quay phim macro chuyên sâu.

Ống kính Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS.

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS có thể ghi lại những chi tiết nhỏ nhất của hoa lá, côn trùng hay vật thể thủ công với độ sắc nét cao, hé lộ những kết cấu tinh vi mà mắt thường khó nhận thấy. Khi kết hợp thêm bộ chuyển đổi tele bán rời, ống kính này có thể đạt độ phóng đại đến 2,8x cho phép chụp cận cảnh mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn với chủ thể, giảm nguy cơ phản sáng hoặc ảnh hưởng đến ánh sáng tự nhiên.

Về mặt quang học, Sony trang bị cho sản phẩm hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) và ED (tán xạ cực thấp), giúp duy trì độ phân giải cao trên toàn khung hình, đồng thời kiểm soát quang sai màu và méo hình. Hệ thống lấy nét sử dụng bốn mô-tơ tuyến tính XD (cực động), tăng tốc độ và độ chính xác lên gấp 1,9 lần so với thế hệ trước.

Ống kính cũng được trang bị ba chế độ hỗ trợ lấy nét chuyên dụng: Full-time DMF cho phép can thiệp thủ công, Focus Mode chuyển đổi linh hoạt giữa AF và MF, và Sliding Focus Ring - vòng lấy nét trượt giúp người dùng kiểm soát trong chế độ MF toàn phần. Bên cạnh đó, vòng chỉnh khẩu độ riêng biệt giúp thao tác trực tiếp và chính xác hơn khi làm việc.

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS còn được trang bị hệ thống 11 lá khẩu tròn, tạo hiệu ứng bokeh đặc trưng của dòng G Master. Lớp phủ Nano AR Coating II độc quyền của Sony giúp hạn chế lóa sáng, bóng ma và tăng độ trong cho hình ảnh. Khả năng chống rung quang học (OSS) được tinh chỉnh cho chụp macro, giúp bù trừ các rung động trên nhiều trục.

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS có giá tham khảo khoảng 36 triệu đồng.