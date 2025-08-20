Sony công bố máy ảnh RX1R III với vi xử lý AI, giá trên trăm triệu đồng

Sony vừa giới thiệu RX1R III - thế hệ thứ ba của dòng máy ảnh RX1R. Sản phẩm được trang bị cảm biến full-frame Exmor R CMOS chiếu sáng sau độ phân giải 61 megapixel và bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR. Ống kính của máy là ZEISS Sonnar T* 35mm F2, kết hợp lớp phủ chống phản xạ AR và loại bỏ bộ lọc quang học low-pass.

Máy ảnh RX1R III sở hữu cảm biến full-frame với 61 triệu điểm ảnh và bộ xử lý AI.

RX1R III được tích hợp bộ xử lý AI hỗ trợ nhận diện mắt, khuôn mặt, cơ thể con người, động vật và chim trong cả ảnh tĩnh và video, ngay cả khi chủ thể quay lưng hoặc bị che khuất một phần. Hệ thống lấy nét có 693 điểm theo pha với vùng phủ khoảng 78% khung hình.

Máy có chức năng Step Crop Shooting, cho phép chuyển đổi nhanh giữa các tiêu cự 35mm, 50mm và 70mm chỉ với một nút bấm. Khi chụp RAW, người dùng có thể thay đổi tiêu cự trong quá trình hậu kỳ. RX1R III còn trang bị chế độ macro, lấy nét ở khoảng cách 20cm với độ phóng đại 0,26x.

Thiết bị hỗ trợ 12 chế độ màu Creative Look, cho phép điều chỉnh sắc độ, độ sáng, độ tương phản và độ nét trực tiếp trên máy cho cả ảnh và video.

Thân máy làm từ hợp kim magie, thiết kế bao gồm báng cầm, các nút xoay và khe MI Shoe bố trí tối ưu. Máy được trang bị ống ngắm điện tử XGA OLED với độ phân giải 2,36 triệu điểm ảnh và độ phóng đại 0,70x. Pin NP-FW50 cho phép chụp tới khoảng 300 ảnh mỗi lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C theo chuẩn Power Delivery, đồng thời có thể cấp nguồn trực tiếp từ pin dự phòng.

Phụ kiện tùy chọn cho RX1R III gồm tay cầm TG-2 gắn trực tiếp vào khe MI, tăng độ ổn định khi thao tác; bao da LCS-RXL bảo vệ thân máy, chống trầy xước, bụi bẩn mà vẫn có thể sạc, thay pin, gắn thẻ nhớ hoặc tripod không cần tháo ra; tấm che nắng ống kính LHP-1 làm từ nhôm, bảo vệ phần ống kính và giảm hiện tượng lóe sáng khi chụp ngoài trời.

Với những công nghệ kể trên, Sony RX1R III được định vị ở phân khúc cao cấp với giá tận 126 triệu đồng.