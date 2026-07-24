Những dịch vụ miễn phí cho 'công dân số'

Theo Nghị quyết 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực thi hành từ 15/8/2026 đến 27/2/2027, mức hưởng ưu đãi của mỗi cá nhân sẽ hiển thị trên tài khoản VNeID.

Công dân sử dụng tài khoản VNeID định danh điện tử mức 2, đã tích hợp 5 loại giấy tờ cơ bản (giấy khai sinh, thẻ ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử) và thực hiện thủ tục qua nền tảng trực tuyến sẽ được miễn 10 loại lệ phí cho các dịch vụ thiết yếu, có tần suất giao dịch cao.

Theo đó 10 loại phí được miễn gồm: đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy phép lái xe; cấp thẻ căn cước; đăng ký cư trú; hộ chiếu và giấy thông hành; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; khai thác sử dụng thông tin trong dữ liệu hộ tịch; hộ tịch trong nước; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ.

Bên cạnh đó, 3 loại lệ phí có giá trị lớn, giao dịch phổ biến cũng được giảm từ 10-100%. Mục này bao gồm lệ phí trước bạ, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và phí đăng ký giao dịch bảo đảm. Trong lệ phí trước bạ, nhà đất nhận chuyển nhượng được giảm 10% lệ phí, ôtô và mô tô được giảm lần lượt 50% và 100%.

Giao diện VNeID. Ảnh: Lưu Quý

Với các giao dịch giá trị cao, công dân cần tích hợp các giấy tờ liên quan như thông tin quyền sử dụng đất, đăng ký xe tương ứng, ngoài các yêu cầu như với giao dịch miễn phí.

Chính sách mới nhằm tạo động lực cho công dân tham gia vào môi trường số, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia. VNeID, ứng dụng định danh quốc gia, sẽ đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ thực hiện và thanh toán dịch vụ công, đảm bảo vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Ngoài ra, nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá vé, giảm giá dịch vụ hoặc các hình thức khuyến mại khác dành cho công dân đáp ứng các điều kiện về tích hợp thông tin và định danh điện tử mức độ 2, theo Nghị quyết.