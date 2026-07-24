Đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội

Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo, chiều 23/7, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, các quy định mới được bổ sung để quản lý chặt chẽ hơn, nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo bà Huyền, trẻ dưới 16 tuổi không được tự đăng ký tài khoản mạng xã hội. Việc đăng ký phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện. Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ giám sát thời gian sử dụng, nội dung và thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ.

Dự thảo đề xuất tài khoản của trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hay bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Điều này có nghĩa, "tài khoản trẻ em dưới sự giám sát của bố mẹ và người giám hộ chỉ xem được các nội dung, không được đăng bài, tương tác, bình luận, chia sẻ", bà Huyền nói.

Phó cục trưởng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị chiều 23/7. Ảnh: Trọng Đạt

Bên cạnh đó, tài khoản trẻ em phải mặc định được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao nhất. Các nền tảng, mạng xã hội phải chủ động chặn các nội dung độc hại hoặc có thể ảnh hưởng đến trẻ.

Mạng xã hội phải triển khai hệ thống tự động xác định độ tuổi người dùng để phân phối nội dung phù hợp. Dự thảo quy định mới, yêu cầu các nền tảng phải phối hợp với các cơ quan chức năng, thiết lập cơ chế báo cáo, cung cấp các thông tin khẩn cấp khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Bình luận về quy định mới, bà Nguyễn Thu Thảo, Giám đốc Chính sách công phụ trách thị trường Việt Nam của Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và Threads cho rằng, không nên cấm hoàn toàn người dùng dưới 16 tuổi sử dụng các tính năng tương tác.

Theo bà, các nền tảng xác định tài khoản có khả năng là trẻ em căn cứ vào một số đặc điểm hành vi và hoạt động của người dùng, trong đó có việc sử dụng các mô hình AI để ước tính độ tuổi và hệ thống phát hiện chủ động.

"Nếu trẻ em chỉ được sử dụng mạng xã hội một cách thụ động, các nền tảng sẽ không còn tín hiệu hành vi cần thiết để nhận diện người dùng là trẻ em", đại diện Meta nói, thêm rằng điều này có thể làm giảm hiệu quả của các biện pháp phát hiện và bảo vệ trẻ.

Một người dùng đăng nhập tài khoản mạng xã hội Facebook. Ảnh: Trọng Đạt

Theo bà Thảo, quy định mới có thể khiến nhiều trẻ khai báo sai độ tuổi để tiếp tục sử dụng các tính năng tương tác. Khi đó, các em có thể sử dụng tài khoản thông thường và không còn được áp dụng các cơ chế bảo vệ theo độ tuổi. Quy định mới cũng hạn chế quyền quyết định của cha mẹ và người giám hộ trong việc đánh giá con em mình có được sử dụng mạng xã hội hay không và sử dụng như thế nào.

Đại diện Meta cho biết, nhiều quốc gia ưu tiên các biện pháp bảo vệ theo mức độ hoặc phù hợp với từng nhóm tuổi thay vì cấm hoàn toàn trẻ sử dụng các tính năng tương tác. Các biện pháp này thường bao gồm việc thiết lập quyền riêng tư mặc định ở mức cao, lọc nội dung, giới hạn thời gian sử dụng, hạn chế tin nhắn và cung cấp công cụ để phụ huynh giám sát việc sử dụng của trẻ.

Theo đại diện Meta, cách tiếp cận này thừa nhận rằng trẻ em cũng được hưởng lợi từ việc sử dụng môi trường trực tuyến có giám sát, đi kèm các biện pháp bảo vệ phù hợp. "Cách làm này hiệu quả hơn nhiều so với quy định cấm", bà Thảo nói.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Cơ quan soạn thảo cho rằng, Nghị định hướng tới việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2024 nhằm cập nhật các quy định về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thể chế hóa các chủ trương theo Chỉ thị 05 về tăng cường quản lý thông tin trên môi trường mạng, bảo vệ trẻ em và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số.