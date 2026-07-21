Samsung sẽ liên tục bại trận trên thị trường smartphone màn hình gập?

Báo cáo thị trường điện thoại màn hình gập quý gần nhất cho thấy Huawei đã giành chiến thắng áp đảo trước Samsung. Vậy lý do nào khiến Samsung gặp khó ở phân khúc thị trường này?

Samsung không đủ lớn mạnh ở Trung Quốc

Theo báo cáo thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong vài năm qua, Samsung đã bị loại khỏi top 5 và thậm chí top 10 nhà cung cấp smartphone của quốc gia này. Trong khi đó, đây là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới.

Galaxy Z Fold 7.

Samsung thường xuyên duy trì vị trí hàng đầu ở các khu vực trọng điểm khác như Ấn Độ và Châu Âu. Tuy nhiên, trong phân khúc điện thoại màn hình gập, công ty có trụ sở tại Hàn Quốc lại phải phụ thuộc rất nhiều vào doanh số bán hàng tại Trung Quốc.

Do đó, Huawei rõ ràng là người dẫn đầu thị trường điện thoại gập toàn cầu, nắm giữ thị phần khổng lồ 48% trong quý 2 năm 2026. Con số này tăng từ mức 45% ấn tượng trong cùng kỳ năm ngoái, dễ dàng vượt qua 15% thị phần điện thoại màn hình gập toàn cầu của Samsung.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Samsung (đứng thứ hai) và Motorola (đứng thứ ba) nhỏ hơn nhiều - thị phần 13% trên toàn thế giới. Cùng với đó, smartphone màn hình gập Honor đứng thứ tư sát nút với thị phần 12%.

Cả Huawei và Samsung đều tăng trưởng

Tuy nhiên, cả Huawei lẫn Samsung đều không phải là nhà sản xuất smartphone màn hình gập có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 2 năm 2026. Thương hiệu có mức tăng trưởng mạnh nhất chính là Honor với lượng điện thoại màn hình gập xuất xưởng tăng 82% so với quý 2/2025, vượt xa mức tăng trưởng 4% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái của Huawei và Samsung.

Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7.

Mức tăng trưởng 25% của Samsung, tất nhiên có nghĩa là Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7 đã thành công hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Ngược lại, doanh số bán hàng ấn tượng của Huawei phần lớn là nhờ vào Pura X Max hoàn toàn mới, ngay lập tức thu hút được người dùng toàn cầu, đồng thời nhờ vào Mate X7 và Pura X đời cũ vẫn duy trì "nhu cầu tốt" ở một số thị trường trọng điểm (bắt đầu từ Trung Quốc).

Trong khi đó, Honor đã bùng nổ nhờ Magic V6, gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế tuyệt đẹp, thiết lập một tiêu chuẩn phong cách mới mà Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra có lẽ sẽ khó lòng sánh kịp.

Thị phần smartphone màn hình gập trên toàn cầu trong quý 2/2025 và 2026.

Motorola bị tụt từ vị trí thứ hai xuống thứ ba trong bảng xếp hạng nhà cung cấp toàn cầu và mất tới 28% doanh số điện thoại gập từ quý 2/2025 đến quý 2/2026, hậu quả trực tiếp của cấu trúc giá của dòng Razr 70. Rõ ràng, những chiếc Razr mới nhất của thương hiệu này đang quá đắt đỏ ở cả châu Âu và Mỹ và Motorola sẽ cần phải giảm giá mạnh để cạnh tranh với Samsung.

Tương lai của thị trường smartphone màn hình gập

Thông thường, mức giảm doanh số 2% so với cùng kỳ năm trước đối với một dòng sản phẩm còn non trẻ và tương đối nhỏ sẽ được coi là một kết quả thảm hại. Tuy nhiên, khi cả thị trường điện thoại thông minh nói chung giảm tới 8%, đây lại là một thành tựu tích cực đáng ngạc nhiên.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Ước tính, tổng số smartphone màn hình gập được bán ra trong quý 2 vừa qua là 3,4 triệu chiếc trên toàn thế giới. Trong quý tiếp theo, giới chuyên gia dự đoán con số này sẽ tăng lên chủ yếu nhờ Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Kết quả là Samsung sẽ vượt qua Huawei và trở thành nhà cung cấp điện thoại màn hình gập số một thế giới trong quý 3 này.

Nhưng sự thống trị của "ông trùm" công nghệ Hàn Quốc khó có thể kéo dài. iPhone Ultra "là nguyên nhân", có thể đưa Apple lên vị trí nhà cung cấp điện thoại màn hình gập hàng đầu vào quý 4/2026.

Điều mà tất cả các công ty phân tích đều đồng ý là Apple có khả năng sẽ trở thành nhà cung cấp điện thoại màn hình gập số một trên toàn thế giới vào năm 2027, giúp thị trường tăng trưởng dự kiến ​​38% so với năm trước. Trong khi đó, doanh số bán điện thoại thông minh nói chung dự kiến ​​tiếp tục giảm.