Samsung sắp "mở khóa" sức mạnh màn hình ngoài của Galaxy Z Flip 8

Vào ngày 22/7 tới, Samsung sẽ chính thức giới thiệu loạt smartphone màn hình gập mới, trong đó có Galaxy Z Flip 8. Thời gian qua, thông tin về sản phẩm này đã được tiết lộ khá nhiều, và mới đây, một rò rỉ đã cung cấp thêm chi tiết về màn hình phụ của điện thoại.

Trong những năm gần đây, Samsung đã không ngừng mở rộng kích thước màn hình phụ của dòng Galaxy Z Flip nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng màn hình ngoài của dòng điện thoại gập vỏ sò này chưa phát huy hết tiềm năng, khi các thao tác chủ yếu bị giới hạn trong một số widget và ứng dụng được Samsung cho phép.

Để khắc phục điều này, những người dùng am hiểu công nghệ thường phải cài đặt mô-đun MultiStar thông qua Good Lock để có thể chạy thêm ứng dụng trên màn hình phụ. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn mang tính tạm thời và chưa hoàn thiện, khi việc chuyển đổi giữa hai màn hình đôi khi không đủ mượt mà, thiếu cảm giác liền mạch như trên dòng Galaxy Z Fold.

Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi với Galaxy Z Flip 8. Theo Sammobile, mẫu điện thoại gập sắp ra mắt của Samsung được cho là sẽ hỗ trợ trải nghiệm sử dụng liên tục giữa màn hình chính và màn hình ngoài, tương tự như những gì hãng đã thực hiện trên Galaxy Z Fold. Đặc biệt, người dùng sẽ có thể thao tác trực tiếp trên màn hình phụ như trên màn hình chính, không còn phải phụ thuộc vào các widget truyền thống.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Z Flip 8 sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong việc định nghĩa lại dòng điện thoại gập vỏ sò của Samsung. Màn hình ngoài sẽ không chỉ đơn thuần là nơi hiển thị thông báo hay điều khiển nhanh, mà còn có thể trở thành một "chiếc smartphone thu nhỏ" với đầy đủ chức năng.