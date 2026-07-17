Galaxy Z Flip 8 có thể thất bại ngay từ khi ra mắt?

Một rò rỉ mới cho thấy mẫu điện thoại màn hình gập vỏ sò của Samsung có thể chỉ được nâng cấp vi xử lý nhưng tăng giá bán. Điều này khiến không ít người dùng đặt câu hỏi liệu đây có phải bản nâng cấp đáng chờ đợi.

Galaxy Z Flip 8 chỉ nâng cấp vi xử lý nhưng vẫn tăng giá

Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 22/7, giới thiệu Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Tuy nhiên, trái ngược với hai mẫu Galaxy Z Fold nhận được nhiều thông tin rò rỉ về thiết kế và tính năng, Galaxy Z Flip 8 gần như không xuất hiện trong các báo cáo gần đây.

Galaxy Z Flip 7.

Theo chuyên gia rò rỉ Roland Quandt, Galaxy Z Flip 8 có thể là mẫu smartphone ít thay đổi nhất trong dòng sản phẩm năm nay.

Nguồn tin cho biết, Galaxy Z Flip 8 gần như giữ nguyên thiết kế và phần cứng so với Galaxy Z Flip 7. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc sử dụng vi xử lý mới, giá bán được cho là sẽ tăng thêm 198.000 won (khoảng 3,5 triệu đồng).

Về bộ xử lý, Galaxy Z Flip 8 sẽ sử dụng Exynos 2600, con chip cũng được đồn đoán xuất hiện trên Galaxy S26 tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho rằng Samsung có thể tiếp tục áp dụng chiến lược phân phối chip theo từng thị trường nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Theo đó, một số khu vực sẽ sử dụng Exynos 2600, các thị trường khác có thể được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Nếu thông tin này chính xác, người dùng sẽ cần chú ý đến phiên bản phân phối tại từng quốc gia thay vì chỉ quan tâm đến tên sản phẩm.

Nhiều thông số có thể giữ nguyên so với Galaxy Z Flip 7

Nếu Galaxy Z Flip 8 thực sự chỉ thay đổi về vi xử lý, phần còn lại của cấu hình nhiều khả năng sẽ gần như không đổi.

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị có thể tiếp tục sở hữu màn hình OLED gập 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, kết hợp màn hình phụ Super AMOLED 4,1 inch ở mặt ngoài.

Galaxy Z Flip 8 sẽ có ít nâng cấp so với Galaxy Z Flip 7?

Hệ thống camera dự kiến vẫn gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera trước 10MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie cũng như gọi video.

Dung lượng pin sẽ tiếp tục duy trì ở mức 4.300 mAh, tương tự thế hệ trước.

Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng Samsung sẽ trang bị lớp phủ chống phản chiếu mới và nâng công suất sạc không dây từ 15W lên 20W cho toàn bộ dòng sản phẩm ra mắt tại Galaxy Unpacked năm nay.

Tuy nhiên, nếu báo cáo của Roland Quandt là chính xác, hai nâng cấp này nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra8. Điều này có thể khiến khoảng cách giữa dòng Flip và dòng Fold ngày càng rõ rệt hơn.

Thực tế, Galaxy Z Flip 7 từng mang đến một số cải tiến đáng chú ý so với thế hệ trước - dung lượng pin tăng thêm 300 mAh, giúp thời lượng sử dụng được cải thiện.

Tuy nhiên, nhiều người dùng trên các diễn đàn như Reddit vẫn phản ánh chất lượng camera của Galaxy Z Flip 7 chưa đạt mức tương xứng với các mẫu flagship khác của Samsung. Một số ý kiến cũng cho biết thiết bị có hiện tượng nóng lên khi sử dụng camera trong thời gian dài.

Tin đồn về Galaxy Z Flip 8.

Trong quá trình đánh giá, nhiều chuyên gia cũng nhận xét hệ thống loa của Galaxy Z Flip 7 chỉ ở mức trung bình, chip Exynos 2500 chưa mang lại hiệu năng tương xứng với một mẫu điện thoại cao cấp.

Đây cũng không phải lần đầu Samsung bị cho là chỉ nâng cấp nhỏ trên dòng điện thoại màn hình gập vỏ sò của mình. Qua nhiều thế hệ, dòng Galaxy Z Flip thường chỉ được cải tiến từng phần thay vì thay đổi mạnh về thiết kế hay tính năng. Hiện mọi thông tin vẫn dừng ở mức tin đồn và người dùng sẽ phải chờ đến sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7 để biết chính xác những nâng cấp mà Galaxy Z Flip 8 mang lại.