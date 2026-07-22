Samsung đang bị áp lực rất lớn với Galaxy Z Fold 8

Hiện tại, Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip. Tuy nhiên, hãng đang chịu áp lực hơn bao giờ hết để chứng minh sức mạnh trước một "đối thủ" đáng gờm - iPhone màn hình gập. Theo đúng kế hoạch, sự kiện Galaxy Unpacked sẽ diễn ra vào thứ Tư tại London, Anh.

Dòng Galaxy Z 8 đang gặp phải áp lực lớn

Dòng điện thoại màn hình gập của Samsung ra đời từ năm 2019 và các thiết bị mới nhất của hãng, Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 đều được ra mắt vào thời điểm này năm ngoái. Chúng đã gây ấn tượng với sự kết hợp giữa độ bền, tính thực tiễn và sự đổi mới. Nhưng năm nay, công chúng đang kỳ vọng Samsung sẽ thực sự đưa dòng điện thoại màn hình gập của mình lên một tầm cao mới để đáp ứng sự thay đổi của thị trường.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

7 năm sau khi ra mắt chiếc Galaxy Fold đầu tiên, Samsung đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong phân khúc điện thoại này nhưng sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt. Theo Counterpoint Research, năm 2025, lượng điện thoại màn hình gập xuất xưởng tại Bắc Mỹ đã tăng 28% so với năm trước nhưng vị thế thống trị của Samsung đã suy giảm, Motorola giành được những thị phần đáng kể.

Tất cả là nhờ vào Razr – một chiếc điện thoại màn hình gập theo phong cách Galaxy Z Flip 7 nhưng có giá thấp hơn so với đối thủ Samsung. Thành công của chiếc điện thoại này đã giúp thị phần của Motorola tăng vọt lên 44% vào năm 2025, tăng khoảng 14% so với năm 2024, gần như tương đương với lượng thị phần mà Samsung đã mất. Hiện Motorola có 4 mẫu điện thoại màn hình gập với nhiều mức giá khác nhau, bao gồm cả Razr Fold – chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách đầu tiên, được giới thiệu vào đầu năm nay.

Các "đối thủ" cạnh tranh khác đến từ Google với Pixel Fold và ở các quốc gia ngoài Mỹ là các công ty Trung Quốc, bao gồm Honor và Huawei. Nếu tin đồn là đúng, Apple cũng sẽ sớm gia nhập cuộc đua này trong vài tháng tới. Thêm nữa, vấn đề RAMageddon, sự thiếu hụt bộ nhớ đã buộc Samsung phải tăng giá điện thoại và có khả năng ảnh hưởng đến các mẫu điện thoại màn hình gập mới của công ty.

Tất cả những điều này tạo nên một thời điểm đầy thách thức đối với Samsung. Hãng không thể chỉ dựa vào những nâng cấp nhỏ mà cần chứng minh khả năng thống trị thị trường điện thoại màn hình gập với cả hai dòng Galaxy Z Flip và Fold, đặc biệt là Galaxy Z Fold.

Mối đe dọa từ Apple đang đến gần

Thực tế, Samsung và các nhà sản xuất điện thoại màn hình gập khác đã làm rất tốt việc thiết kế và hoàn thiện dòng điện thoại này. Tuy nhiên, Apple luôn có lịch sử đưa công nghệ mới nổi trở nên phổ biến và hãng có thể đóng vai trò then chốt – đặc biệt là tại thị trường Mỹ.

Khi Apple tham gia cuộc cạnh tranh, Counterpoint dự báo rằng hãng có thể chiếm 28% thị phần điện thoại màn hình gập vào cuối năm nay. Nhiều người mua điện thoại màn hình gập của Apple sẽ là những người đang sở hữu iPhone. Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu này cũng dự đoán sản phẩm của Apple có tiềm năng thu hút sự chú ý của người dùng Android hiện tại đang cân nhắc chuyển sang điện thoại màn hình gập kiểu sách.

Ảnh concept iPhone Ultra của Apple.

Paolo Pescatore, nhà phân tích tại PP Foresight cho biết, để chuẩn bị cho điều này, Samsung sẽ cần phải thể hiện khả năng cạnh tranh tốt nhất của mình.

“Samsung phải tận dụng lợi thế dẫn đầu thị trường từ sớm, kinh nghiệm dày dặn và các mối quan hệ đối tác như Gemini để khai thác tối đa khả năng độc đáo của thiết kế màn hình gập. Cuối cùng, hãng cũng cần hướng đến việc cung cấp phần cứng, phần mềm và dịch vụ tích hợp chặt chẽ thành một trải nghiệm liền mạch.”

Dự kiến, Samsung sẽ chống lại sự cạnh tranh sắp tới bằng cách ra mắt một smartphone màn hình gập hình chữ nhật rộng hơn, giống với thiết kế điện thoại màn hình gập của Apple. "Chìa khóa thành công" của thiết bị này sẽ là cách tiếp cận của Samsung trong việc sử dụng hình dạng và tỷ lệ màn hình mới để nâng cao trải nghiệm mà hãng mang lại trên dòng điện thoại màn hình gập tiêu chuẩn của mình.

Samsung có thể tận dụng nhiều năm kinh nghiệm về cách người dùng tận dụng tối đa điện thoại màn hình gập của mình để tạo lợi thế. Và nếu thành công, hãng sẽ không chỉ tiếp tục là đối thủ chính của Apple trong tất cả các lĩnh vực của thị trường điện thoại thông minh mà còn có thể chứng minh rằng công trình tiên phong của mình là nền tảng để tạo ra thiết bị dẫn đầu thị trường.