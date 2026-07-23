Trình làng Galaxy Z Fold 8 với màn hình siêu rộng mới

Samsung vừa ra mắt Galaxy Z Fold 8 mới tại sự kiện Galaxy Unpacked, mang đến cảm giác như một khởi đầu mới cho dòng Fold.

Năm nay, Galaxy Z Fold 8 không phải là phiên bản kế nhiệm của Fold 7. Thay vào đó, đây là một thiết bị hoàn toàn mới với thiết kế ngắn hơn và rộng hơn.

Galaxy Z Fold 8 có thiết kế siêu mỏng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra mới là phiên bản kế nhiệm thực sự của Z Fold 7 với tỷ lệ khung hình và kích thước tương tự.

Điều gì làm cho Galaxy Z Fold 8 khác biệt?

Galaxy Z Fold 8 mang lại cảm giác như một chiếc điện thoại màn hình gập nhỏ gọn nhưng vượt trội ở mọi khía cạnh. Khi gập lại, người dùng sẽ có màn hình ngoài Dynamic AMOLED 5,5 inch tỷ lệ 10:16 với tần số quét thích ứng 120Hz. Khi mở ra, người dùng có 1 màn hình 7,6 inch lý tưởng để chơi game và xem chương trình truyền hình. Khi xoay màn hình, chủ nhân của chúng có thể đọc sách và các bài báo dài thoải mái hơn.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold 8.

Samsung cũng đã tạo ra chiếc Galaxy Z Fold nhẹ nhất từ ​​trước đến nay, Galaxy Z Fold 8 chỉ nặng 201 gram. Ở bên trong, máy vẫn sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy và viên pin 4800mAh lớn hơn. Nâng cấp này khiến không ít fan hâm mộ hài lòng.

Samsung Galaxy Z Fold 8 còn mang đến những gì khác?

Ngoài thiết kế tổng thể và chip mới, Samsung cũng đã tăng độ sáng màn hình chính lên đến 3.000 nit với công nghệ Vision Booster và lớp phủ chống phản chiếu, giúp chủ nhân dễ dàng sử dụng màn hình ngoài trời.

Galaxy Z Fold 8 khi mở ra.

Về camera, người dùng sẽ có camera kép 50MP với các cảm biến góc rộng và siêu rộng cùng với camera selfie 10MP. Chế độ Dual Recording cho phép quay cả hai mặt của khoảnh khắc cùng một lúc và chế độ My FanCam, tự động theo dõi chủ thể và điều chỉnh khung hình cho mạng xã hội, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chỉnh sửa.

Galaxy Z Fold 8 có thiết kế tuyệt đẹp.

Galaxy Z Fold 8 không phải sản phẩm giá rẻ nhưng chúng đem lại trải nghiệm phù hợp với sự mong đợi của người dùng từ các điện thoại màn hình gập cao cấp. Giá khởi điểm của máy tại Việt Nam là 39,99 triệu đồng và có các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB, 512GB và 1TB.