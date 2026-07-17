Samsung hé lộ công nghệ có thể giúp loại bỏ nếp gấp trên Galaxy Z Fold 8

Samsung vừa ra mắt Flex Titanium, một cấu trúc màn hình gập mới dành cho thế hệ điện thoại màn hình gập Galaxy tiếp theo, thông tin đầy đủ sẽ được công bố tại Galaxy Unpacked vào ngày 22 tháng 7. Công nghệ này kết hợp hai thành phần titan để giảm thiểu nếp gấp.

Samsung vừa công bố Flex Titanium

Samsung cho biết, Flex Titanium được cấu tạo từ hai bộ phận làm từ titan. Một lớp màng hợp kim titan nằm bên dưới tấm nền OLED và có độ cứng gấp 20 lần so với lớp màng nhựa được sử dụng trên các mẫu trước đây nhưng độ dày chỉ bằng khoảng 1/3 sợi tóc người.

Ảnh minh họa.

Bên dưới đó là một tấm titan hỗ trợ mô-đun màn hình từ bên dưới. Một phương pháp xử lý lỗ mới giúp bịt kín các khoảng trống giữa mô-đun và chất kết dính, giúp màn hình ổn định hơn khi mở ra mà không làm mất đi tính linh hoạt cần thiết cho việc gập nhiều lần.

Công nghệ này chỉ dành riêng cho các thiết bị Galaxy thế hệ tiếp theo của Samsung.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về chức năng của từng bộ phận:

- Màng hợp kim titan: nằm bên dưới màn hình OLED, tăng độ cứng gấp 20 lần so với màng nhựa và có độ dày chỉ bằng khoảng 1/3 sợi tóc người.

- Tấm titan: nằm bên dưới mô-đun màn hình, sử dụng các lỗ siêu nhỏ để loại bỏ các khe hở không khí giữa lớp keo và tấm nền, đồng thời giữ cho tấm nền linh hoạt khi gập nhiều lần.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Kyung-Jin Yoo, người đứng đầu nhóm phát triển sản phẩm di động của Samsung Display cho rằng chính những lỗ siêu nhỏ này giúp tấm nền linh hoạt mà không làm giảm độ bền. Samsung cũng cho biết, cấu trúc này kết hợp với kiến ​​trúc độ phân giải cao hơn và các vật liệu hữu cơ mới hơn, giúp làm sắc nét hình ảnh đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng.

Chúng ta sẽ có bức tranh toàn cảnh về dòng Galaxy Z 8 tại sự kiện Unpacked vào ngày 22/7. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo.