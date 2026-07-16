Galaxy Z Fold 8 có thể khiến iPhone Ultra đại bại nhờ điều này

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu smartphone màn hình gập của Samsung có thể sở hữu nhiều lợi thế về thiết kế, trọng lượng và giá bán. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa hai hệ sinh thái lớn nhất thị trường được dự báo sẽ không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật.

Galaxy Z Fold 8 có lợi thế về thiết kế và trải nghiệm cầm nắm

Chỉ còn khoảng một tuần trước thời điểm dự kiến Samsung ra mắt dòng Galaxy Z Fold 8, nhiều thông tin rò rỉ liên tục xuất hiện. Trong khi đó, Apple cũng sẽ trình làng mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra vào tháng 9.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Theo nguồn tin Ice Universe chia sẻ, iPhone Ultra có thiết kế khá dày khi gập. Điều này khiến "siêu phẩm" của Apple khó đạt được sự thanh thoát như những hình ảnh dựng của Galaxy Z Fold 8.

Các tin đồn trước đó cho biết, iPhone Ultra có kích thước khoảng 120,6 x 83,8 x 9,6 mm khi gập và 120,6 x 167,6 x 4,8 mm khi mở. Trọng lượng của thiết bị được dự đoán lên tới 255 gram, là một trong số những iPhone cao cấp có khối lượng tương đối lớn.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 có kích thước 123,9 mm theo chiều cao khi gập, rộng 81,9 mm, cao 161,4 mm khi mở hoàn toàn. Độ dày khi gập dự kiến là 9,7 mm, độ dày khi mở chỉ khoảng 4,5 mm.

Samsung sẽ ra mắt ba mẫu điện thoại màn hình gập vào ngày 22/7.

Dù độ dày khi gập gần tương đương iPhone Ultra, Galaxy Z Fold 8 vẫn sở hữu thiết kế hẹp hơn, giúp việc sử dụng bằng một tay thuận tiện hơn. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở trọng lượng. Điện thoại Samsung được đồn đoán chỉ nặng khoảng 201 gram, nhẹ hơn đáng kể so với mức 255 gram của iPhone Ultra.

Nếu các thông số trên trở thành hiện thực, Galaxy Z Fold 8 có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt với những người thường xuyên thao tác bằng một tay hoặc sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Giá bán có thể là yếu tố quyết định cuộc cạnh tranh

Ngoài thiết kế, giá bán được dự báo sẽ là một trong những yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc giữa hai mẫu điện thoại màn hình gập.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ là mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng sản phẩm gập của Samsung năm nay và có thể tăng giá ít nhất 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) so với thế hệ trước.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm khoảng 1.799 USD (khoảng 47,23 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với mức giá dự kiến của iPhone Ultra.

Nhiều nguồn tin gần đây cho rằng chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ có giá dao động từ 2.000 - 2.500 USD (từ 52,5 - 65,6 triệu đồng). Ngay cả ở mức thấp nhất, khoảng cách giá giữa hai sản phẩm vẫn lên tới khoảng 200 USD.

Sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đáng kể tới quyết định mua sắm của người dùng.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng Apple vẫn sở hữu lợi thế rất lớn nhờ hệ sinh thái người dùng trung thành. Những khách hàng đã quen sử dụng iPhone, Apple Watch, Mac hay AirPods thường có xu hướng tiếp tục lựa chọn sản phẩm của hãng khi nâng cấp thiết bị.

Ảnh mock up iPhone Ultra.

Ở chiều ngược lại, Samsung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện thoại màn hình gập và liên tục cải tiến thiết kế qua từng thế hệ. Điều này giúp hãng có lợi thế về mặt công nghệ và khả năng tối ưu phần cứng.

Hiện tại, tất cả các thông tin về Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra đều xuất phát từ nguồn tin rò rỉ và chưa được Samsung hoặc Apple xác nhận chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về 2 sản phẩm này trong thời gian tới, mời quý độc giả đón đọc!