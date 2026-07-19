Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể tạo cú hích lớn nhờ tính năng camera bí ẩn

Chỉ còn ít ngày trước sự kiện Galaxy Unpacked, ngày càng nhiều thông tin rò rỉ cho thấy Samsung vẫn còn "át chủ bài" chưa hé lộ dành cho Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Hình ảnh render các điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung. Ảnh: Android Headlines

Sau hàng loạt tin đồn về cấu hình, bản lề cải tiến và thiết kế, một báo cáo mới cho biết hãng công nghệ Hàn Quốc còn đang phát triển một tính năng camera hoàn toàn mới có tên Mirror View, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh khác biệt trên Galaxy Z Fold 8 Ultra và các mẫu điện thoại gập thế hệ mới.

Nếu những thông tin này chính xác, Galaxy Z Fold 8 Ultra không chỉ gây chú ý nhờ phần cứng nâng cấp mà còn có thể trở thành mẫu smartphone gập sở hữu hệ thống camera thông minh và linh hoạt nhất từ trước đến nay của Samsung.

Tính năng camera hoàn toàn mới mang tên Mirror View

Theo một báo cáo xuất hiện trên mạng vào ngày 13/7, Samsung đang phát triển một tính năng camera bí ẩn có tên Mirror View, dự kiến sẽ được tích hợp trong giao diện One UI 9.

Nguồn tin từ SamMobile cho biết Mirror View nhiều khả năng được thiết kế riêng cho các mẫu điện thoại màn hình gập sắp ra mắt, bao gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và đặc biệt là Galaxy Z Fold 8 Ultra. Trong giai đoạn đầu, tính năng này được cho là chỉ xuất hiện trên các thiết bị mới, trước khi có thể được Samsung mở rộng sang những mẫu điện thoại gập đời cũ thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Điều khiến Mirror View trở nên đặc biệt chính là hiện nay gần như chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào về cách hoạt động của nó. Báo cáo chưa tiết lộ tính năng này sẽ hỗ trợ chụp ảnh, quay video hay mang đến trải nghiệm mới nào cho người dùng. Dù vậy, việc nhiều trang công nghệ lớn đồng loạt đề cập đến Mirror View cho thấy đây có thể không chỉ là một tin đồn vô căn cứ.

Chính yếu tố bí ẩn này đang khiến cộng đồng yêu công nghệ đặc biệt tò mò trước thời điểm Samsung chính thức giới thiệu thế hệ điện thoại gập mới.

Bên cạnh Mirror View, One UI 9 được cho là sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng giá cho ứng dụng Camera nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Một trong những thay đổi được nhắc đến là khả năng vô hiệu hóa tính năng tự động đóng ứng dụng Camera sau một khoảng thời gian không sử dụng. Đây là tính năng vốn khiến không ít người dùng cảm thấy bất tiện khi đang chuẩn bị chụp ảnh nhưng phải mở lại ứng dụng từ đầu.

Ngoài ra, chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp cũng được bổ sung thêm tùy chọn tốc độ màn trập tối thiểu 1/60 giây trong chế độ Photo. Hiện nay, người dùng chỉ có thể lựa chọn các mức 1/30, 1/120, 1/500 hoặc 1/1000 giây.

Song song với đó, Samsung cũng được cho là sẽ mở rộng số lượng ngôn ngữ hỗ trợ trong ứng dụng Camera Assistant, giúp nhiều người dùng trên toàn cầu có thể sử dụng các công cụ điều khiển camera bằng ngôn ngữ bản địa một cách thuận tiện hơn.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có thể tiếp tục nâng tầm nhiếp ảnh trên điện thoại gập

Trong nhiều năm qua, Samsung luôn nằm trong nhóm những nhà sản xuất dẫn đầu về công nghệ camera smartphone. Các dòng Galaxy Ultra liên tục được đánh giá cao nhờ chất lượng ảnh, khả năng zoom và hệ thống xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Ở thời điểm hiện tại, Galaxy S26 Ultra vẫn được xem là một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất trên thị trường và thường xuyên xuất hiện trong nhóm dẫn đầu ở các bảng xếp hạng camera smartphone.

Chính vì vậy, nếu Galaxy Z Fold 8 Ultra thực sự được trang bị cả phần cứng camera mới lẫn những tính năng phần mềm như Mirror View, Samsung hoàn toàn có cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc smartphone cao cấp.

Đây cũng sẽ là bước tiến quan trọng đối với dòng điện thoại gập, vốn trước đây thường bị đánh giá là chưa thể sánh ngang các mẫu flagship truyền thống về khả năng chụp ảnh.

Trước đây, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn vào Galaxy Z Fold 8 nhờ thiết kế mới và những thay đổi về kiểu dáng. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất đang khiến cán cân dần nghiêng về Galaxy Z Fold 8 Ultra.

(Theo PhoneArena)