Samsung ra mắt Galaxy Tab S10 Lite: Pin 8000 mAh, đa tính năng thông minh

Samsung vừa chính thức ra mắt Galaxy Tab S10 Lite mới, một chiếc máy tính bảng giá cả phải chăng, hướng đến người dùng cần một thiết bị đa năng cho mọi nhu cầu, từ giải trí đến làm việc.

Galaxy Tab S10 Lite.

Ngay từ đầu, Samsung đã tập trung vào trải nghiệm cốt lõi. Galaxy Tab S10 Lite được thiết kế để hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Bên trong, máy được trang bị bộ vi xử lý khỏe, pin lớn, bộ nhớ có thể mở rộng lên tới 2TB.

Thông số kỹ thuật đầy đủ của Galaxy Tab S10 Lite:

- Màn hình: 10,9 inch, độ phân giải: 2112x1320 (WUXGA+), TFT, độ sáng tối đa lên đến 600 nit

- Tính năng: Vision Booster, giảm phát xạ ánh sáng xanh (được chứng nhận "Ánh sáng xanh thấp" của SGS)

- Hệ điều hành: Android 15.0

- Kích thước: 165,8 x 254,3 x 6,6mm

- Trọng lượng: 524g (cho cả phiên bản Wi-Fi và 5G)

- Camera: Sau: 8MP; Trước: 5MP

- RAM + Bộ nhớ trong: 6GB + 128GB hoặc 8GB + 256GB

- Bộ nhớ mở rộng: microSD lên đến 2TB (thẻ nhớ microSD được bán riêng)

- Bộ xử lý: Exynos 1380

- Pin: 8.000mAh

- Mạng & Kết nối: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

- Màu sắc: Xám, Bạc, Đỏ San Hô

- Âm thanh: 2 loa (1.6W)

- Phụ kiện đi kèm: Bút S Pen tích hợp

Điểm khác biệt

Điểm nhấn thực sự của Galaxy Tab S10 Lite nằm ở các công cụ sáng tạo và năng suất. Máy đi kèm bút S Pen trong hộp, biến chiếc máy tính bảng này thành một cuốn sổ tay kỹ thuật số hoặc bảng phác thảo.

Samsung cũng rất chú trọng vào phần mềm, "Tính năng Thông minh" trong Samsung Notes giúp sắp xếp các ý tưởng viết tay và thậm chí hỗ trợ giải toán. Máy cũng được cài sẵn bộ ứng dụng của bên thứ ba như Goodnotes và Clip Studio Paint, một điểm cộng tuyệt vời cho các nhà sáng tạo.

Galaxy Tab S10 Lite

Đối với những ai muốn biến chiếc máy tính bảng này thành một cỗ máy năng suất, Samsung cũng cung cấp tùy chọn Bàn phím Book Cover. Bàn phím được tích hợp "Phím Galaxy AI" chuyên dụng, cho phép truy cập tức thì vào trợ lý AI mà không làm gián đoạn công việc.

Cuối cùng, Galaxy Tab S10 Lite được lắp ráp một cách tỉ mỉ. Máy tính bảng sẽ có mặt trên thị trường từ ngày 5/9. Mức giá vẫn chưa được công bố.