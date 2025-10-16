Galaxy Tab hưởng lợi lớn khi Samsung nới gấp đôi thời gian bảo hành

Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao quyền lợi cho người dùng với sự thúc đẩy bởi chính phủ Hàn Quốc. Trong thông báo vào ngày 13/10, nghị sĩ Kim Hyun đến từ Đảng Dân chủ Hàn Quốc thuộc Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin, Phát thanh và Truyền thông của Quốc hội, đã xác nhận thông tin này sau cuộc thanh tra tại Tổ hợp Chính phủ Sejong. Ông cho biết Samsung đã cam kết gia hạn thời gian bảo hành cho máy tính bảng từ năm sau.

Máy tính bảng Galaxy Tab sẽ được hưởng chính sách bảo hành 2 năm khi mua máy từ ngày 1/1/2026.

Theo ETNews, động thái này nhằm đảm bảo rằng người dùng máy tính bảng Galaxy sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong suốt thời gian sử dụng. Với thời hạn bảo hành 2 năm, Hàn Quốc sẽ ngang bằng với một số quốc gia Châu Âu như Pháp, Anh và Ý, nơi máy tính bảng của Samsung cũng được bảo hành trong thời gian tương tự.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chế độ bảo hành 2 năm này chỉ áp dụng cho các máy tính bảng được bán ra từ ngày 1/1/2026 và chưa rõ liệu công ty Hàn Quốc có mở rộng sang các thị trường khác hay không. Điều này có thể khiến một số người tiêu dùng cảm thấy thất vọng nếu họ đã mua máy tính bảng trong hai năm qua, cũng như người dùng tại nhiều thị trường khác. Bên cạnh đó, Samsung có thể sẽ công bố thêm thông tin về thời gian áp dụng cho các sản phẩm hiện có.

Tuy nhiên chính sách này mới chỉ áp dụng cho một số thị trường.

Với những tiêu chí này, các máy tính bảng Samsung bán ra tại Hàn Quốc từ năm 2026 sẽ được bảo hành trong 2 năm, tương đương với các sản phẩm tại Châu Âu. Giờ đây, điều mà người hâm mộ Samsung đặt ra chính là việc liệu công ty Hàn Quốc có nên mở rộng chế độ bảo hành này cho người dùng toàn cầu hay không.