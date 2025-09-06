Samsung công bố Galaxy Tab S11 Ultra và Galaxy Tab S11 nhỏ gọn

Giờ đây, Samsung đã làm mới dòng máy tính bảng Android cao cấp của mình với sự ra mắt của Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra mới. Những chiếc máy tính bảng này đi kèm những thay đổi đáng kể so với dòng Galaxy Tab S10 trước đó.

Với lần ra mắt này, Samsung đã loại phiên bản Plus và hồi sinh Galaxy Tab S11 tiêu chuẩn với màn hình AMOLED 10,9 inch nhỏ hơn, độ phân giải 2560 x 1600 pixel. Galaxy Tab S11 Ultra khổng lồ sở hữu màn hình AMOLED 14,6 inch, chỉ có một camera trước, độ phân giải màn hình vẫn giữ nguyên ở mức 2960 x 1848 pixel.

Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra.

Màn hình trên cả hai máy đều có tần số quét 120Hz với độ sáng tối đa 1.600 nit. Galaxy Tab S11 Ultra cũng được phủ một lớp chống phản chiếu như năm ngoái, phiên bản tiêu chuẩn đi kèm kính phản chiếu tiêu chuẩn.

Bên cạnh những thay đổi đó, Galaxy Tab S11 Ultra vẫn giữ nguyên chiều dài và chiều rộng nhưng mỏng hơn, chỉ ~5,1mm. Mặc dù có thân máy mỏng, cả hai máy tính bảng đều đạt chuẩn IP68.

Những thay đổi nhỏ về pin và camera

Mặc dù mỏng hơn, Galaxy Tab S11 Ultra lại có pin lớn hơn một chút với dung lượng 11.600mAh. Trong khi đó, Galaxy Tab S11 được trang bị pin nhỏ hơn, chỉ 8.400mAh. Cả hai máy tính bảng đều có thể sạc nhanh lên đến 45W.

Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra.

Camera chính 13MP và camera góc siêu rộng 8MP ở mặt sau của Galaxy Tab S11 Ultra vẫn không thay đổi, Samsung chuyển sang sử dụng một camera góc siêu rộng 12MP ở mặt trước. Trong khi đó, Galaxy Tab S11 chỉ có camera đơn 13MP ở mặt sau và camera góc siêu rộng 12MP ở mặt trước.

Về cấu hình, cả Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra đều được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+. Chip này đã được nâng cấp lên tiến trình 3nm, giúp tăng 24% hiệu suất CPU và 27% hiệu suất GPU. Hiệu suất NPU cũng tăng 33%.

Cấu hình tương tự, phần mềm tốt hơn

Trong khi đó, các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong của Galaxy Tab S11 Ultra vẫn giữ nguyên với các phiên bản 256GB và 512GB đi kèm RAM 12GB, phiên bản 1TB đi kèm RAM 16GB.

Galaxy Tab S11 có các phiên bản 128GB, 256GB và 512GB, tất cả đều có RAM 12GB. Tuy nhiên, cả hai máy tính bảng đều hỗ trợ mở rộng bộ nhớ trong với thẻ nhớ microSD lên đến 2TB.

Galaxy Tab S11 Ultra.

Về phần mềm, 2 thiết bị đều chạy giao diện người dùng One UI 8, dựa trên Android 16, các tính năng Galaxy AI hỗ trợ viết, vẽ và tóm tắt âm thanh. Một thay đổi đáng chú ý là sự ra mắt của lớp phủ Galaxy AI nổi mới, có thể được sử dụng kết hợp với thiết lập chia đôi màn hình.

Trong khi đó, Samsung DeX đang nhận được một bản nâng cấp đáng kể và sẽ hỗ trợ bốn không gian làm việc riêng biệt cùng với hỗ trợ thiết lập nhiều màn hình. Với bản nâng cấp này, bạn có thể kéo và thả các cửa sổ từ màn hình này sang màn hình khác, giống như trên máy tính để bàn.

Phụ kiện và tùy chọn kết nối mới

Bên cạnh những thay đổi này trên máy tính bảng, các phụ kiện cũng đã được cải tiến. Bút S Pen cho dòng Galaxy Tab S11 có hình lục giác đặc trưng, ​​thay thế cho hình tròn trước đây. Tuy vẫn giữ nguyên nút bấm, Samsung sẽ loại bỏ kết nối Bluetooth, giống như đã làm với S Pen trên Galaxy S25 Ultra. Do đó, bút sẽ không hỗ trợ cử chỉ hoặc điều khiển camera không dây.

Bút S Pen.

Samsung cũng tuyên bố đã cải tiến bàn phím folio với thiết kế mỏng hơn.

Cả Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra đều không còn hỗ trợ kết nối di động. Tuy nhiên, bản Ultra được trang bị Wi-Fi 7 tiên tiến hơn.

Giá bán và thị trường bán ra

Về giá bán, Galaxy Tab S11 có giá khởi điểm 799,99 USD (khoảng 21,1 triệu đồng) cho phiên bản 128GB, Galaxy Tab S11 Ultra có giá từ 1.199,99 USD (khoảng 31,6 triệu đồng).

Galaxy Tab S11 Ultra.

Cả Galaxy Tab S11 và Galaxy Tab S11 Ultra đều được bán ra cùng với Galaxy S25 FE, hiện vẫn chưa cập bến Việt Nam theo đường chính hãng.