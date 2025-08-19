Những thiết bị Xiaomi đón tin vui

Vào năm ngoái, Xiaomi đã công bố một bước tiến lớn khi cam kết cung cấp thời gian cập nhật phần mềm lên đến 6 năm cho nhiều thiết bị và không chỉ giới hạn ở các mẫu cao cấp.

Nhiều thiết bị Xiaomi sẽ nhận được bản cập nhật đến 6 năm.

Theo chính sách của công ty, Xiaomi 15 và 15 Ultra là hai sản phẩm đầu tiên được hưởng lợi từ chính sách này, và nhiều thiết bị khác cũng sẽ sớm gia nhập danh sách. Với thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn, người dùng các thiết bị Xiaomi có thể an tâm hơn trước các mối đe dọa bảo mật mới và duy trì sự ổn định trong nhiều năm, từ đó giảm thiểu nhu cầu nâng cấp thiết bị thường xuyên.

Danh sách các điện thoại và máy tính bảng Xiaomi được cam kết hỗ trợ phần mềm trong 6 năm bao gồm:

- Xiaomi 15.

- Xiaomi 15 Ultra.

- Máy tính bảng Xiaomi Pad 7.

- Máy tính bảng Xiaomi Pad 7 Pro.

- Poco F7.

- Poco F7 Pro.

- Poco F7 Ultra.

- Redmi Note 14 (4G).

Các thiết bị này sẽ nhận được bản cập nhật bảo mật trong suốt 6 năm nhằm đảm bảo rằng chúng không bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật mới. Mặc dù các bản cập nhật bảo mật không mang lại tính năng mới hay thay đổi giao diện, nhưng chúng rất quan trọng để bảo vệ thiết bị.

Sự hỗ trợ phần mềm lâu dài giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Ngoài ra, tất cả các thiết bị trong danh sách nói trên cũng hứa hẹn sẽ nhận 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn, điều này mang đến nhiều tính năng và cải tiến mới, bao gồm cả bản nâng cấp HyperOS 3 dựa trên Android 16 sắp ra mắt.

Đặc biệt, Xiaomi không chỉ dừng lại ở 6 năm hỗ trợ cập nhật khi hãng còn cung cấp tới 7 năm cập nhật cho một số thiết bị như Redmi Pad 2. Đây là thời gian hỗ trợ bảo mật tối đa mà bất kỳ thương hiệu Android nào, bao gồm cả Samsung và Google, từng cung cấp.

Xiaomi đã có những cải tiến đáng kể trong chính sách cập nhật, đặc biệt là cho các mẫu máy mới. Việc các smartphone tầm trung như Redmi Note 14 (4G) và Poco F7 được hưởng chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn so với các mẫu cao cấp là một tín hiệu tích cực. Hy vọng rằng nhiều thiết bị tầm trung và giá rẻ hơn sẽ sớm được hưởng lợi từ chính sách cập nhật ấn tượng này.