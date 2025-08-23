Giá iPad cuối tháng 8: Giảm đồng loạt, lên tới 7 triệu đồng

Khi mùa tựu trường cận kề và nhu cầu mua sắm thiết bị học tập, giải trí tăng cao, dòng iPad của Apple lại được giảm giá mạnh. Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 8, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán iPad với mức giảm mạnh, lên tới 7 triệu đồng – con số hiếm gặp đối với một dòng sản phẩm vốn nổi tiếng giữ giá ổn định.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, mức giảm không chỉ tập trung vào những mẫu iPad Pro cao cấp mà còn lan rộng sang iPad Air, iPad mini – những thiết bị được đông đảo sinh viên, học sinh và người dùng văn phòng ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, đa năng. Điều này mở ra cơ hội “săn sale” hấp dẫn cho nhiều nhóm khách hàng, từ những người muốn nâng cấp máy phục vụ công việc sáng tạo đến các bậc phụ huynh tìm công cụ học tập cho con em trước thềm năm học mới.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, động thái giảm giá sâu lần này không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối hè mà còn để "dọn chỗ" khi Apple chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm mới trong tháng 9 tới. Với biên độ giảm đồng loạt và thời điểm “vàng” mua sắm, iPad đang trở thành một trong những sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất cuối tháng 8, hứa hẹn mang lại lợi thế lớn cho người tiêu dùng nhanh tay nắm bắt.

Bảng giá iPad cuối tháng 8:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPad A16 Wifi 128GB 9.99 8.69 256GB 12.49 11.39 5G 128GB 13.99 12.49 256GB 16.49 14.99 iPad mini 7 2024 Wifi 128GB 13.99 11.79 256GB 16.49 14.19 5G 128GB 17.99 15.69 256GB 20.49 18.09 iPad Air 6 M2 11 inch Wifi 128GB 16.99 14.49 5G 512GB 28.99 24.59 iPad Air 6 M2 13 inch 5G 128GB 26.49 19.99 256GB 28.99 21.99 512GB 34.49 32.29 1TB 39.99 36.99 iPad Air 11 inch M3 Wifi 128GB 16.99 14.59 256GB 19.49 17.59 512GB 24.99 22.69 1TB 30.49 27.99 5G 128GB 20.99 18.99 256GB 23.49 21.29 512GB 28.99 26.29 1TB 34.49 31.49 iPad Air 13 inch M3 Wifi 128GB 22.49 20.79 256GB 24.99 23.29 512GB 30.49 28.99 1TB 35.99 34.59 5G 128GB 26.49 24.79 256GB 28.99 27.29 512GB 34.49 33.09 1TB 39.99 37.59 iPad Pro M4 11 inch Wifi 256GB 28.99 25.99 512GB 34.49 31.69 1TB 45.99 42.99 1TB nano 48.49 45.99 2TB nano 59.99 57.99 5G 256GB 34.49 31.99 512GB 39.99 37.29 1TB 51.49 49.29 1TB Nano 53.99 50.99 2TB 57.49 54.99 2TB nano 59.99 57.99 iPad Pro M4 13 inch Wifi 256GB 37.99 33.69 512GB 43.49 39.99 1TB 54.99 51.99 1TB nano 57.49 55.99 2TB 66.49 60.99 2TB nano 68.99 62.99 5G 256GB 43.49 38.99 512GB 60.49 55.99 1TB 62.99 59.49 1TB nano 71.99 65.99 2TB 71.99 65.99 2TB nano 74.49 70.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/8, tham khảo tại CellPhoneS.