Giá iPad cuối tháng 8: Giảm đồng loạt, lên tới 7 triệu đồng
Trong tháng 8 này, nhiều mẫu iPad đang được giảm giá, đi kèm nhiều ưu đãi cho học sinh, sinh viên.
Khi mùa tựu trường cận kề và nhu cầu mua sắm thiết bị học tập, giải trí tăng cao, dòng iPad của Apple lại được giảm giá mạnh. Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 8, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán iPad với mức giảm mạnh, lên tới 7 triệu đồng – con số hiếm gặp đối với một dòng sản phẩm vốn nổi tiếng giữ giá ổn định.
Ảnh minh họa.
Đáng chú ý, mức giảm không chỉ tập trung vào những mẫu iPad Pro cao cấp mà còn lan rộng sang iPad Air, iPad mini – những thiết bị được đông đảo sinh viên, học sinh và người dùng văn phòng ưa chuộng nhờ thiết kế gọn nhẹ, đa năng. Điều này mở ra cơ hội “săn sale” hấp dẫn cho nhiều nhóm khách hàng, từ những người muốn nâng cấp máy phục vụ công việc sáng tạo đến các bậc phụ huynh tìm công cụ học tập cho con em trước thềm năm học mới.
Ảnh minh họa.
Các chuyên gia bán lẻ nhận định, động thái giảm giá sâu lần này không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối hè mà còn để "dọn chỗ" khi Apple chuẩn bị ra mắt loạt sản phẩm mới trong tháng 9 tới. Với biên độ giảm đồng loạt và thời điểm “vàng” mua sắm, iPad đang trở thành một trong những sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất cuối tháng 8, hứa hẹn mang lại lợi thế lớn cho người tiêu dùng nhanh tay nắm bắt.
Bảng giá iPad cuối tháng 8:
|Tên iPad
|Kết nối
|Bộ nhớ trong
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
iPad A16
|Wifi
|
128GB
|9.99
|
8.69
|256GB
|12.49
|
11.39
|5G
|
128GB
|13.99
|
12.49
|
256GB
|16.49
|
14.99
|
iPad mini 7 2024
|Wifi
|
128GB
|
13.99
|
11.79
|
256GB
|
16.49
|
14.19
|
5G
|
128GB
|17.99
|
15.69
|
256GB
|20.49
|
18.09
|
iPad Air 6 M2 11 inch
|
Wifi
|
128GB
|16.99
|
14.49
|5G
|512GB
|28.99
|
24.59
|
iPad Air 6 M2 13 inch
|
5G
|128GB
|26.49
|
19.99
|
256GB
|28.99
|
21.99
|512GB
|34.49
|
32.29
|1TB
|39.99
|
36.99
|
iPad Air 11 inch M3
|Wifi
|128GB
|16.99
|
14.59
|256GB
|19.49
|
17.59
|512GB
|24.99
|
22.69
|1TB
|30.49
|
27.99
|5G
|128GB
|20.99
|
18.99
|256GB
|23.49
|
21.29
|512GB
|28.99
|
26.29
|1TB
|34.49
|
31.49
|
iPad Air 13 inch M3
|Wifi
|128GB
|22.49
|
20.79
|256GB
|24.99
|
23.29
|512GB
|30.49
|
28.99
|1TB
|35.99
|
34.59
|5G
|128GB
|26.49
|
24.79
|
256GB
|28.99
|
27.29
|
512GB
|34.49
|
33.09
|
1TB
|39.99
|
37.59
|
iPad Pro M4 11 inch
|Wifi
|256GB
|
28.99
|
25.99
|
512GB
|34.49
|
31.69
|
1TB
|
45.99
|
42.99
|
1TB nano
|48.49
|
45.99
|2TB nano
|
59.99
|
57.99
|5G
|256GB
|34.49
|
31.99
|512GB
|39.99
|
37.29
|1TB
|51.49
|
49.29
|1TB Nano
|
53.99
|
50.99
|2TB
|57.49
|
54.99
|2TB nano
|
59.99
|
57.99
|
iPad Pro M4 13 inch
|Wifi
|256GB
|37.99
|
33.69
|512GB
|43.49
|
39.99
|1TB
|
54.99
|
51.99
|1TB nano
|57.49
|
55.99
|2TB
|66.49
|
60.99
|2TB nano
|68.99
|
62.99
|5G
|256GB
|43.49
|
38.99
|512GB
|60.49
|
55.99
|1TB
|62.99
|
59.49
|1TB nano
|71.99
|
65.99
|2TB
|
71.99
|
65.99
|2TB nano
|74.49
|
70.99
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/8, tham khảo tại CellPhoneS.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/08/2025 10:52 AM (GMT+7)