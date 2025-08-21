Galaxy Tab S10 Lite lộ ảnh thiết kế với tùy chọn màu mới tuyệt đẹp

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của một loạt máy tính bảng mới, trong đó nổi bật là chiếc Galaxy Tab S10 Lite. Khác với những năm trước, năm nay công ty không chỉ giới thiệu hai mẫu máy tính bảng flagship mà còn bổ sung một phiên bản tầm trung, dự kiến sẽ ra mắt trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Một điểm đáng chú ý là Galaxy Tab S10 Lite sẽ được cập nhật Android và bảo mật trong 7 năm, lâu hơn so với 4 và 5 năm của Tab S9 FE. Phiên bản mới này cũng có màu đỏ san hô nổi bật, tạo sự khác biệt so với tông màu xám của Tab S10 FE.

Trang WinFuture chia sẻ các hình ảnh render mới về Galaxy Tab S10 Lite, cho thấy hai tùy chọn màu bắt mắt. Theo đó, chiếc máy tính bảng tầm trung sắp ra mắt của Samsung sẽ có màu xám cổ điển, trong khi tùy chọn thứ hai là màu đỏ san hô trông giống như màu hồng tươi.

Theo thông tin từ WinFuture, hình ảnh và thông số kỹ thuật của Galaxy Tab S10 Lite đã bị rò rỉ. Mặc dù không hoàn toàn giống hệt với Galaxy Tab S9 FE ra mắt hai năm trước, nhưng thiết bị này vẫn mang đến nhiều điểm hấp dẫn. Galaxy Tab S10 Lite sở hữu màn hình LCD 10,9 inch với tần số quét 90Hz, tùy chọn RAM 6GB hoặc 8GB, loa stereo và pin 8.000 mAh. Đặc biệt, máy được trang bị chip Exynos 1380 5nm, một chipset tầm trung, tuy không mạnh mẽ bằng Exynos 1580 trên Galaxy Tab S10 FE.

Màu xám cổ điển của Galaxy Tab S10 Lite

Điểm khác biệt đầu tiên giữa Tab S9 FE và Tab S10 Lite là thiết kế. Galaxy Tab S10 Lite không có dải nam châm để gắn bút S Pen, mặc dù bút này vẫn được bao gồm trong hộp. Viền màn hình của Tab S10 Lite cũng lớn hơn, dẫn đến độ phân giải thấp hơn một chút (2112 x 1320) so với người tiền nhiệm. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ sáng tối đa của màn hình.

Tuy nhiên, tin vui cho người dùng là Galaxy Tab S10 Lite vẫn hỗ trợ kết nối từ tính cho S Pen, cho phép người dùng dễ dàng sử dụng bút stylus. Camera sau của máy có độ phân giải 8MP và camera trước 5MP, trong khi tốc độ sạc giảm từ 45W xuống 25W. Với độ dày 6,6mm và trọng lượng 524 gram, Tab S10 Lite vẫn giữ được cảm giác cầm nắm tương tự như Tab S9 FE.