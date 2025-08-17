Đây là cấu hình Galaxy Tab S11: Chip Dimensity 9400+, thiết kế siêu mỏng

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng sản phẩm Galaxy Tab S11, được kỳ vọng sẽ mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế tinh tế. Theo thông tin rò rỉ mới nhất, chiếc máy tính bảng cao cấp này sẽ sở hữu phần cứng hàng đầu, thiết kế mỏng nhẹ cùng nhiều tính năng nổi bật.

Theo tweet từ blogger @AhmedQwaider trên mạng xã hội X, Galaxy Tab S11 Ultra sẽ được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 14,6 inch với tần số quét 120Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét và mượt mà.

Máy sẽ sử dụng chip xử lý Dimensity 9400+ của MediaTek, kết hợp với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Đặc biệt, thiết bị này sẽ có viên pin dung lượng lớn 11.600 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, tất cả được gói gọn trong thân máy mỏng chỉ 5,1mm, tương đương với iPad Pro 13 inch của Apple.

Về khả năng chụp ảnh, Galaxy Tab S11 Ultra sẽ trang bị cụm camera sau 13MP + 8MP và camera selfie 12MP ở mặt trước. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm WiFi 7, chuẩn chống nước IP68, hỗ trợ SPen, eSIM, Galaxy AI và giao diện One UI 8.

Ngoài phiên bản Ultra, Galaxy Tab S11 bản tiêu chuẩn cũng được tiết lộ với màn hình Dynamic AMOLED 2X 11 inch và tần số quét 120Hz. Phiên bản này sẽ có cùng chuẩn IP, tốc độ sạc nhanh và chip Dimensity 9400+, nhưng camera sẽ không có góc siêu rộng 8MP. Pin của phiên bản tiêu chuẩn là 8.400 mAh, phù hợp với các báo cáo gần đây.

Cả hai mẫu máy sẽ có ít nhất một tùy chọn màu xám/bạc và hỗ trợ Samsung DeX. Tuy nhiên, phiên bản Tab S11 tiêu chuẩn sẽ sử dụng WiFi 6E và có độ dày 5,5mm, tương tự như các phiên bản tiền nhiệm. Cấu hình lưu trữ cũng được nâng cấp lên tối đa 12GB RAM và 256GB dung lượng lưu trữ.