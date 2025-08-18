Máy tính bảng "3 trong 1" với màn hình nhám chống lóa

Huawei vừa công bố máy tính bảng MatePad Pro 12.2 inch đời 2025. Đây là mẫu máy tính bảng có sự kết hợp giữa tính di động của tablet với hiệu năng tiệm cận máy tính xách tay, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ màn hình mới và có thêm các tùy chọn phụ kiện mới.

Máy tính bảng MatePad Pro 12.2 inch đời 2025.

MatePad Pro 12.2 inch 2025 được cài sẵn bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép tạo, chỉnh sửa và in ấn văn bản, bảng tính và bản trình bày. Người dùng có thể kết hợp cùng bàn phím rời Huawei Glide, hỗ trợ cả chế độ PC truyền thống và chế độ bảng vẽ. Bàn phím này có khe cắm kèm sạc bút cảm ứng, đi kèm M-Pencil thế hệ 3.

Màn hình của sản phẩm sử dụng công nghệ PaperMatte Display với bề mặt nhám chống lóa. Màn hình đạt chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Không phản chiếu và Chăm sóc mắt 3.0 từ TÜV Rheinland. Bên cạnh đó, hãng sản xuất còn ứng dụng công nghệ Tandem OLED trên màn hình này nhằm tăng độ bền và khả năng hiển thị.

Bao da kết hợp bàn phím, có khe đặt bút cảm ứng.

Máy tính bảng mới nói trên được định vị là thiết bị 3 trong 1, vừa có thể dùng như tablet để ghi chú hoặc giải trí, vừa có thể trở thành laptop khi gắn bàn phím, đồng thời đảm nhiệm vai trò bảng vẽ khi kết hợp với bút cảm ứng.

MatePad Pro 12.2 inch 2025 có giá niêm yết 23,99 triệu đồng. Ở phân khúc này, MatePad Pro 12.2 inch 2025 sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như iPad Pro 12.9 của Apple hay Galaxy Tab S9 Ultra của Samsung, đều là những sản phẩm nổi bật ở nhóm tablet hiệu suất cao.