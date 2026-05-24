Samsung kịp thời ngăn cản thảm họa trị giá 20 tỷ USD

Nhiều tháng qua, Samsung đã phải đối mặt với một cuộc đình công có thể gây thiệt hại 20 tỷ USD cho doanh nghiệp của mình. Toàn bộ sự việc đã được giải quyết khi thời gian gần như về 0.

Vài giờ trước khi cuộc đình công toàn diện dự kiến ​​bắt đầu vào thứ Năm (ngày 21/5), Samsung Electronics và công đoàn của hãng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Cuộc đình công bị tạm dừng, các thành viên công đoàn sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận này.

Từ tháng 4 vừa qua, hàng chục nghìn công nhân Samsung đã tham gia một cuộc biểu tình. Vào tuần trước, các cuộc đàm phán tăng lương đều bị đổ bể. Mới đây, một phiên họp do chính phủ làm trung gian, do Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon chủ trì cuối cùng cũng đã đi đến thỏa thuận.

Công nhân Samsung nhận được gì?

Thỏa thuận tập trung vào bộ phận DS, bộ phận sản xuất chip của Samsung. Theo đó, Samsung sẽ tạo thêm một khoản thưởng đặc biệt dựa trên hiệu quả quản lý và kinh doanh của bộ phận này. Quỹ thưởng được trích từ 10,5% các chỉ số hiệu quả kinh doanh mà cả công ty và công đoàn cùng thống nhất.

Ngoài ra, Samsung cũng tăng mức thưởng cơ bản thêm 1,5%, nâng tổng tỷ lệ chi trả thưởng lên 12%. Khoản tiền thưởng đặc biệt này được trả hoàn toàn bằng cổ phiếu quỹ, một số cổ phiếu bị khóa để các thành viên không thể bán ngay lập tức.

Cả hai bên cam kết duy trì cấu trúc này trong 10 năm, tiền thưởng được kích hoạt bất cứ khi nào công ty đạt được lợi nhuận hoạt động tối thiểu. Các thành viên sẽ bỏ phiếu từ thứ Sáu đến thứ Hai (ngày 27/5), và một phiếu "có" sẽ chốt lại các cuộc đàm phán tiền lương.

Tại sao thỏa thuận này lại quan trọng?

Samsung sản xuất phần lớn chip nhớ tại Hàn Quốc, vì vậy bất kỳ sự gián đoạn sản xuất nào ở đó đều ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thời điểm này cũng rất nhạy cảm. Giá bộ nhớ đã tăng vọt, Samsung đã tăng giá RAM lên đến 60% trong thời kỳ bùng nổ máy chủ AI. Tình trạng thiếu hụt RAM là lý do chính khiến Galaxy S26 có giá cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm.

Với việc các nhà máy vẫn hoạt động trong suốt cuộc bỏ phiếu, sẽ không có thêm cú sốc nào chồng chất lên nguồn cung vốn đã eo hẹp.

Đây là tin tốt cho bất kỳ ai đang tìm mua điện thoại vào năm 2026. Việc ngừng sản xuất chip sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn.

Sự cố thiếu hụt RAM đã khiến nhiều người mất hứng thú với toàn bộ phân khúc điện thoại cao cấp. Đây vẫn chỉ là một thỏa thuận tạm thời cho đến khi cuộc bỏ phiếu ngày 27/5 kết thúc và cuộc tranh cãi về giới hạn tiền thưởng (gây ra tất cả những điều này) đã bị che đậy trong suốt một thập kỷ thay vì được giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, hiện tại, tiền vẫn tiếp tục chảy vào thị trường và đó chính là chiến thắng mà người mua thực sự cần.