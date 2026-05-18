Cuộc khủng hoảng chip của Samsung sẽ ảnh hưởng tới ví tiền của hàng triệu người

Nhà máy sản xuất chip nhớ lớn nhất của Samsung vừa có một động thái báo động, cho thấy mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng thiết bị điện tử trên thế giới.

Dòng Galaxy S26.

Một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho biết, Samsung đã chính thức bước vào chế độ quản lý khẩn cấp tại khu phức hợp Pyeongtaek, cơ sở sản xuất chip nhớ lớn nhất của công ty. Khoảng 15.000 thùng chứa wafer, tương đương khoảng 360.000 wafer đã được rút ra khỏi dây chuyền sản xuất DRAM tự động.

Chip DRAM được sản xuất trong môi trường kín, sạch sẽ và hoạt động liên tục. Samsung đang chủ động rút các wafer này ra vì nếu hệ thống tự động dừng lại giữa chừng trong quá trình đình công, tất cả các wafer đó sẽ bị hỏng.

Nói cách khác, Samsung đang hành động như thể cuộc đình công đã bắt đầu.

Điều gì thực sự sắp xảy ra vào ngày 21 tháng 5?

Công đoàn lao động lớn nhất của Samsung đã tuyên bố một cuộc tổng đình công kéo dài 18 ngày bắt đầu từ ngày 21/5 sau khi từ chối đề nghị thỏa hiệp mới nhất về tiền thưởng.

Đây không phải là một cuộc đình công mang tính biểu tượng. Thiệt hại của cuộc đình công này dự kiến ​​lên tới 100 nghìn tỷ won khi tính cả thời gian một tháng cần thiết để khởi động lại dây chuyền sản xuất chip sau khi ngừng hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang công khai yêu cầu chính phủ can thiệp bằng quyền trọng tài khẩn cấp - buộc phải có thời gian tạm dừng 30 ngày. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Tại sao chiếc Galaxy S26 bị ảnh hưởng?

Samsung sản xuất phần lớn DRAM trên thế giới, giá DRAM đã tăng lên trong suốt cả năm nay. Một con chip 12GB có giá 33 USD vào đầu năm nay hiện đang được bán với giá khoảng 70 USD và đó là trước khi có nguy cơ ngừng sản xuất quy mô lớn.

Samsung Galaxy S26 và Galaxy S25.

Các chip bên trong điện thoại, bao gồm những chip xử lý đa nhiệm và tải ứng dụng sắp trở nên đắt đỏ. Hiệu ứng domino sẽ xảy ra khi bộ phận sản xuất chip của Samsung từ chối ký kết thỏa thuận DRAM dài hạn với bộ phận điện thoại của mình, buộc nhóm di động Galaxy phải mua hàng quý với giá ngày càng tăng. Đó là chưa kể hậu quả của một cuộc đình công kéo dài 18 ngày.

Mọi nhà sản xuất Android mua bộ nhớ của Samsung (Google, Motorola, OnePlus, Xiaomi) đều đang đối mặt với vấn đề tương tự. Apple có chút thời gian để thở vì hãng phụ thuộc nhiều hơn vào SK hynix và Micron.

Toàn bộ tranh chấp xoay quanh việc liệu Samsung có dỡ bỏ giới hạn 50% tiền lương đối với tiền thưởng của người lao động và gắn tiền thưởng với lợi nhuận hoạt động hay không. Công nhân SK hynix đã giành được những điều khoản đó vào năm ngoái. Samsung đã từ chối điều này và giờ đây chúng ta đang đối mặt với một cú sốc nguồn cung toàn cầu vì công ty thà để dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động còn hơn là tái cấu trúc cách trả lương cho những người vận hành nó.

Ai sẽ gánh chịu chi phí khi DRAM tăng giá và sản lượng bị thu hẹp? Chính là người dùng. Dòng Galaxy S26 đã được đồn đoán ra mắt với giá cao hơn dòng Galaxy S25 trước khi mọi chuyện xảy ra. Và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do đình công gây ra đã cho Samsung cái cớ hoàn hảo để đẩy giá lên cao hơn nữa.