Vì sao điện thoại ngày nay không cho người dùng tự thay pin?

Một trong những thay đổi lớn trong thiết kế điện thoại hiện đại là việc loại bỏ pin có thể tháo rời. Mặc dù một số người dùng vẫn mong muốn có thể thay thế pin dễ dàng, nhưng hầu hết các nhà sản xuất đã quyết định niêm phong pin. Lý do đằng sau quyết định này là gì?

Smartphone pin rời ngày càng hiếm gặp.

Đầu tiên, việc không thể tháo rời pin sẽ giúp các hãng điện thoại giảm chi phí sản xuất và đáp ứng nhu cầu về thiết kế mỏng nhẹ, chất lượng cao. Kết quả là, họ có thể tích hợp nhiều tính năng hiện đại như camera độ phân giải cao và sạc không dây.

Pin không thể tháo rời không chỉ mang lại lợi ích về tính năng mà còn tăng cường khả năng bảo mật. Nếu điện thoại bị đánh cắp, kẻ trộm không thể tháo pin để vô hiệu hóa khả năng theo dõi, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm lại tài sản của mình. Hơn nữa, thiết kế kín giúp điện thoại chống nước tốt hơn, ngăn nước xâm nhập vào các mạch điện bên trong.

Mặc dù nhiều người đã chấp nhận việc pin không thể tháo rời như một phần của smartphone, nhưng không phải ai cũng đồng tình. Năm 2023, Liên minh châu Âu đã thông qua luật yêu cầu pin của “thiết bị di động” phải có thể tháo lắp mà không cần dụng cụ chuyên dụng. Luật này cũng quy định rằng pin thay thế phải có sẵn trong ít nhất 5 năm sau khi ngừng sản xuất mẫu điện thoại.

Quy định mới của EU vẫn có thể bị các hãng "qua mặt", như Apple với iPhone 14 trở về sau.

Tuy nhiên, luật nói trên sẽ chỉ có hiệu lực từ năm 2027 và chỉ áp dụng cho châu Âu. Hơn nữa, nếu một công ty đáp ứng được một số tiêu chí nhất định, họ có thể được miễn tuân thủ các quy định này. Một trong những điều kiện là pin phải giữ lại ít nhất 80% dung lượng tối đa sau 1.000 chu kỳ sạc. Apple đã tuyên bố rằng pin của các thiết bị như iPhone 14 đáp ứng tiêu chí này, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo rằng EU có chấp nhận lập luận này hay không.

Nhìn chung, sự thay đổi trong thiết kế pin smartphone không chỉ phản ánh xu hướng công nghệ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quyền lợi của người tiêu dùng trong tương lai.