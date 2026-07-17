Tính năng mới giúp tăng cơ hội thành công cho iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro đang trên đà phát triển với những tin đồn về các tính năng như chip 2nm, pin dung lượng lớn hơn, camera khẩu độ thay đổi và khu vực Dynamic Island nhỏ hơn. Theo nhiều chuyên gia nhận định, đây chỉ là những nâng cấp nhỏ. Mặc dù vậy, cơ hội thành công của dòng flagship này vừa tăng lên đáng kể.

Sự chấp thuận tại Trung Quốc

Được giới thiệu vào năm 2024, Apple Intelligence vẫn chưa có mặt tại Trung Quốc. Đây là quốc gia buộc các công ty phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi triển khai các tính năng AI.

Ảnh concept iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Giờ đây, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc vừa "bật đèn xanh", cho phép iPhone 18 Pro và iPhone Ultra là những chiếc iPhone đầu tiên được bán tại quốc gia này với bộ tính năng AI của Apple.

Ngoài ra, các phiên bản iPhone dành cho Trung Quốc sẽ không phụ thuộc vào Google và OpenAI. Nhà sản xuất iPhone sẽ có các đối tác khác tại Trung Quốc. Alibaba sẽ cung cấp một lớp lọc để đảm bảo các tính năng AI của Apple đáp ứng các quy định, Baidu sẽ cung cấp sức mạnh cho các tính năng cốt lõi.

Mặc dù Apple Intelligence đã ra mắt cách đây hai năm nhưng cho đến nay chúng vẫn chưa thực sự nổi bật. Với iOS 27, Apple sẽ hiện thực hóa tầm nhìn ban đầu của mình về công nghệ này.

Thực tế, dòng iPhone 17 "bán chạy" ở Trung Quốc ngay cả khi không có AI. Trong tương lai, chưa chắc cặp iPhone 18 Pro đạt được may mắn như vậy.

Tiếp tục đà tăng trưởng

Quý 4/2025 là quý tốt nhất của Apple tại Trung Quốc kể từ năm 2021 nhờ doanh số bán iPhone 17 Series mạnh mẽ. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Apple, công ty đã gặp không ít khó khăn ở đây do sự cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, theo công ty phân tích IDC, đà tăng trưởng của "Nhà Táo" vẫn tiếp tục. Apple là công ty tăng trưởng nhanh nhất trong quý 2 trong khi quy mô thị trường smartphone trên toàn cầu đang có xu hướng thu hẹp lại.

Gần đây, thị trường smartphone Trung Quốc nói chung đã suy giảm do giá điện thoại thông minh tăng cao (vì lạm phát bộ nhớ). Mặc dù Apple chưa tăng giá nhưng hãng đã giảm bớt các chương trình giảm giá.

Dự kiến, iPhone 18 Pro sẽ đắt hơn tới 300 USD (khoảng 7,87 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Giới chuyên gia kỳ vọng tính năng Apple Intelligence được chứng nhận đầy đủ có thể khiến người mua Trung Quốc bỏ qua việc tăng giá và chấp nhận sản phẩm này.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong thời gian tới, mời quý độc giả đón đọc!