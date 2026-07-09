CEO của Samsung nói gì về tương lai của trí tuệ nhân tạo?

Samsung đã chính thức xác nhận sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại London (Anh) và thậm chí còn hé lộ về kiểu dáng màn hình gập mới – Galaxy Z Fold8 màn hình rộng. Nhưng sự kiện này sẽ không chỉ tập trung vào màn hình gập. Mới đây, CEO kiêm Chủ tịch Samsung Electronics, TM Roh cho hay, “AI không suy nghĩ vượt trội hơn bạn. Chúng cần phải hiểu bạn” để chia sẻ chiến lược của công ty trong tương lai.

CEO kiêm Chủ tịch Samsung Electronics -TM Roh.

Ông nhấn mạnh, chỉ riêng AI thông minh thôi là chưa đủ – công nghệ này cần phải là một phần của hệ sinh thái các thiết bị như mạng lưới SmartThings mà Samsung đã xây dựng. CEO đưa ra một ví dụ: “giấc ngủ được theo dõi bởi đồng hồ của bạn sẽ định hình lịch trình ngày mai”.

AI cũng không còn chỉ đơn thuần là thông tin và kiến ​​thức nữa, chúng đang bước vào kỷ nguyên tác nhân, nơi AI sẽ có thể hành động thay mặt người dùng. Nhưng người dùng vẫn phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. “Mọi người cần biết AI đang làm gì cho họ và vẫn giữ quyền kiểm soát”.

Tuyên bố của ông TM Roh về AI.

Ông Roh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Samsung trong việc bảo vệ dữ liệu của người dùng - Knox không chỉ bảo mật dữ liệu trên thiết bị mà còn cả dữ liệu di chuyển giữa các thiết bị của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân nhất sẽ vẫn nằm trên thiết bị.

Điện thoại là một phần cốt lõi của tương lai tương tác AI – chúng là những thiết bị gần gũi nhất với chúng ta. Chưa hết, ông Roh không quên đề cập đến điện thoại màn hình gập, chúng mang lại cho người dùng một không gian làm việc rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, không chỉ có điện thoại. Đồng hồ thông minh cũng thu thập các chỉ số sức khỏe quan trọng trong suốt cả ngày của người dùng. Ngay cả các thiết bị nhà thông minh như TV, tủ lạnh, v.v. cũng có thể cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về cuộc sống hàng ngày của chủ nhân. Các kiểu dáng mới như kính thông minh đang trên đà phát triển và chúng sẽ mở ra những cách thức tương tác mới với AI.

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