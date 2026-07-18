Thế giới thiệt hại 18 tỷ USD vì hacker thả mã độc tống tiền vào hệ thống tối quan trọng này

Các hệ thống điều khiển công nghiệp trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Theo một báo cáo của Kaspersky ICS Cert, trong quý I/2026, tỷ lệ các hệ thống điều khiển công nghiệp (Industrial Control Systems - ICS) bị tấn công lên tới 19,6% trên toàn cầu. Các giải pháp bảo mật của Kaspersky đã phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa đến từ 10.052 họ mã độc khác nhau trên các hệ thống tự động hóa công nghiệp.

Báo cáo tiết lộ, tỷ lệ máy tính ICS bị tấn công có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực, cao nhất là châu Phi (27,4%) và thấp nhất là Bắc Âu (9,1%). So với quý trước, các cuộc tấn công nhằm vào ngành sản xuất trong quý I đã gia tăng tại nhiều khu vực, bao gồm châu Âu và châu Á.

Mức thay đổi về tỷ lệ máy tính ICS bị tấn công trong quý I/2026 so với quý IV/2025.

Tại Nam Âu, tỷ lệ máy tính ICS ghi nhận bị tấn công bởi các mối đe dọa an ninh mạng đã tăng liên tiếp trong hơn hai quý. Trong khi đó, dù Bắc Âu vẫn là khu vực có tỷ lệ thiết bị ICS bị tấn công thấp nhất, số lượng máy tính bị kẻ xấu nhắm mục tiêu tại khu vực này đã tăng trở lại trong quý I/2026, sau một thời gian dài không ghi nhận xu hướng gia tăng.

Trong ngành sản xuất, Đông Nam Á đứng đầu các khu vực về tỷ lệ máy tính ICS bị tấn công (23,21%), tiếp theo là châu Phi (21,36%) và Nam Á (20,13%).

Tại Tây Âu, Bắc Âu, Đông Á, Trung Á và Nam Kavkaz, tỷ lệ các vụ tấn công nhằm vào thiết bị ICS trong ngành sản xuất đều cao hơn đáng kể so với mức trung bình của từng khu vực. Bên cạnh đó, so với quý trước, các cuộc tấn công nhằm vào ngành sản xuất cũng gia tăng tại Tây Âu, Đông Âu, Nam Âu, Bắc Âu, Nam Á, Đông Á, Trung Á, cũng như Australia và New Zealand.

Trong năm 2025, Kaspersky và VDC Research ước tính, chỉ trong ba quý đầu năm 2025, số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhắm vào các tổ chức trong lĩnh vực sản xuất đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ USD trên toàn cầu. Trên thực tế, mức thiệt hại của doanh nghiệp có thể còn lớn hơn nếu tính thêm những tổn thất do gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến uy tín và chi phí khắc phục sự cố.

Số lượng máy tính ICS bị tấn công trong quý I/2026.

Trong quý I, hệ thống sinh trắc học tiếp tục là nhóm có tỷ lệ máy tính ICS bị tấn công ở mức cao nhất, lên đến 26,4%. Các hệ thống này thường được kết nối Internet, sử dụng email và đa phần thuộc về những tổ chức chỉ triển khai biện pháp kiểm soát an ninh mạng ở mức tối thiểu. Xét theo khu vực, Nam Âu đứng đầu với tỷ lệ 35,15%, tiếp theo là châu Phi (29,58%) và Trung Á (28,53%).