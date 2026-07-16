Đây là chiếc smartphone đầu tiên có 3 camera 200MP xịn sò

Trong gần hai thập kỷ phát triển của smartphone, công nghệ camera đã thay đổi với tốc độ rất nhanh. Nếu như những năm 2007, camera 2MP trên chiếc iPhone đầu tiên đã được xem là tiêu chuẩn phổ biến thì hiện nay, các cảm biến 200MP dần xuất hiện trên nhiều mẫu flagship Android.

Oppo đang thử nghiệm smartphone với ba camera 200MP

Theo nguồn tin từ tài khoản rò rỉ uy tín Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, Oppo đang thử nghiệm một nguyên mẫu kỹ thuật của Oppo Find X10 Pro Max với hệ thống ba camera sau đều có độ phân giải 200MP.

Ảnh minh họa.

Cụm camera dự kiến gồm:

- Camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.3 inch.

- Camera góc siêu rộng 200MP với cảm biến 1/1.5 inch.

- Camera tele tiềm vọng (periscope) 200MP sử dụng cảm biến 1/1.3 inch.

Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là smartphone đầu tiên trên thị trường trang bị đồng thời ba camera sau cùng đạt độ phân giải 200MP.

Nguồn tin cũng lưu ý thiết bị vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và chưa có xác nhận chính thức về việc Oppo sẽ giữ nguyên cấu hình này khi sản phẩm ra mắt.

Trước đó, dòng Oppo Find X9 Ultra đã sở hữu hai camera 200MP, cho thấy hãng đang đầu tư mạnh vào công nghệ cảm biến độ phân giải siêu cao.

Không chỉ camera, vi xử lý cũng được nâng cấp đáng kể

Bên cạnh hệ thống camera, Digital Chat Station còn tiết lộ Oppo Find X10 Pro Max có thể sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Con chip này sẽ do TSMC sản xuất trên tiến trình 2 nm, một trong những tiến trình bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay.

Dimensity 9600 Pro cũng được kỳ vọng áp dụng kiến trúc transistor Gate-All-Around (GAA). So với công nghệ FinFET trước đây, GAA cho phép cổng transistor bao quanh kênh dẫn ở cả bốn phía, giúp giảm hiện tượng rò rỉ dòng điện, cải thiện khả năng truyền tải dòng điện và nâng cao hiệu suất năng lượng.

Tin đồn về smartphone có 3 camera 200MP của Oppo.

Nhờ đó, bộ xử lý có thể chuyển đổi giữa trạng thái hoạt động và nghỉ nhanh hơn, đồng thời góp phần cải thiện hiệu năng cũng như thời lượng pin của thiết bị.

Theo nguồn tin rò rỉ, Oppo Find X10 Pro Max có thể được giới thiệu vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.

Sự phát triển của camera smartphone trong gần 20 năm qua cho thấy tốc độ đổi mới của ngành công nghiệp di động ngày càng nhanh. Trước khi iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007 với camera 2MP không có lấy nét tự động, zoom hay đèn flash, Nokia N95 từng tạo dấu ấn khi trở thành smartphone đầu tiên sở hữu camera 5MP sử dụng ống kính Zeiss.

Đến năm 2013, Nokia Lumia 1020 tiếp tục gây chú ý với cảm biến 41MP, mở ra giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ về độ phân giải camera. Những năm gần đây, cảm biến 200MP dần trở thành trang bị quen thuộc trên các mẫu flagship Android nhưng chủ yếu chỉ xuất hiện ở camera chính.

Nếu Oppo thực sự đưa ba cảm biến 200MP lên cùng một thiết bị, đây sẽ là bước tiến mới trong cuộc đua nhiếp ảnh di động. Tuy nhiên, độ phân giải cao không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng ảnh. Kích thước cảm biến, thuật toán xử lý hình ảnh, ống kính và khả năng tối ưu phần mềm vẫn là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chụp ảnh thực tế của người dùng.