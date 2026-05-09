Công nhân Samsung đình công vì bị AI chiếm mất khoản thưởng "khủng"

Không chỉ đẩy giá cổ phiếu lên cao, sự bùng nổ AI hiện đang gây ra những cuộc chiến tranh giành quyền lực lao động trị giá hàng tỷ USD. Mới đây, theo Tom’s Hardware, công nhân tại Samsung Electronics đã từ chối gói tiền thưởng trị giá lên đến 340.000 USD mỗi nhân viên. Thay vào đó, họ đang mong muốn có được mức thưởng lên tới gần 1 triệu USD và sẵn sàng đình công để đạt được điều đó.

Trọng tâm của cuộc tranh chấp là câu hỏi nếu AI đang tạo ra lợi nhuận lịch sử, ai sẽ được chia sẻ?

Tại sao khoản tiền thưởng 340.000 USD vẫn chưa đủ?

Bộ phận bán dẫn của Samsung đã tận dụng làn sóng nhu cầu về AI, đặc biệt là đối với chip nhớ được sử dụng trong trung tâm dữ liệu và hệ thống AI. Để phản ánh thành công đó, công ty đã trao cho các công nhân một khoản tiền thưởng tương ứng với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hoạt động.

Nhiều công nhân Samsung đe dọa đình công 18 ngày.

Thực tế, con số này khá lớn, khoảng 340.000 USD/ nhân viên. Tuy nhiên, người lao động đang từ chối số tiền này. Vấn đề là khoản tiền thưởng được cấu trúc như một khoản thanh toán một lần, không phải là phần chia lợi nhuận hàng năm định kỳ. Đối với những nhân viên chứng kiến ​​sự bùng nổ của AI, sự khác biệt đó là rất lớn. Theo những người này, đây không phải là một khoản tiền bất ngờ mà là điều bình thường mới.

Sự so sánh 1 triệu USD làm thay đổi mọi thứ

Nguyên nhân dẫn đến phản ứng dữ dội là sự so sánh trực tiếp với đối thủ SK hynix, một trong những công ty thắng lớn nhất trong cuộc đua chip AI. Nhờ sự thống trị trong bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần quan trọng được sử dụng trong các hệ thống được hỗ trợ bởi GPU của Nvidia, SK hynix đang chứng kiến ​​nhu cầu khổng lồ từ các công ty AI đang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đối với nhân viên SK hynix, thành công đó đang lan tỏa xuống. Theo cùng báo cáo của Tom's Hardware, nhân viên SK hynix có thể nhận được khoản thanh toán lên tới 900.000 - 1 triệu USD theo cấu trúc lương thưởng. Sự so sánh đó đã làm thay đổi kỳ vọng đối với nhân viên Samsung một cách đáng kể. Điều từng được xem là khoản tiền thưởng hào phóng trước đây lại bị coi là sự tụt hậu.

Một cuộc đình công có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD

Tranh chấp đang leo thang nhanh chóng, nhiều công nhân Samsung đe dọa đình công 18 ngày. Đây là một động thái có thể làm gián đoạn nguồn cung chip quan trọng cho AI trên toàn cầu vào thời điểm nhu cầu đang vượt quá nguồn cung. Tác động tài chính tiềm tàng có thể dao động từ khoảng 6,9 tỷ - 11,7 tỷ USD nếu sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể. Đây không chỉ là vấn đề của Samsung; chúng có thể lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái AI, từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đến các công ty xây dựng các công cụ AI thế hệ tiếp theo.

Ngoài quy mô tiền thưởng, điều khiến tình hình này trở nên rối rắm là cách mà sự bùng nổ AI đang thay đổi kỳ vọng của người lao động. Cho đến nay, sản xuất chất bán dẫn được coi là một ngành công nghệ cao nhưng tương đối truyền thống về khoản chi trả cho người lao động. Giờ đây, người lao động đang bắt đầu coi lợi nhuận từ AI giống như cách Phố Wall coi lợi nhuận từ giao dịch chứng khoán, về cơ bản là thứ được chia sẻ liên tục, không phải được trao một lần.

Tóm lại, "cuộc đua" trí tuệ nhân tạo, vốn từng được định hình xung quanh việc tập đoàn công nghệ lớn nào đang chiến thắng hoặc xây dựng được mô hình tốt nhất đã chuyển trọng tâm sang những người đang xây dựng nền tảng.