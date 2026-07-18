Trung Quốc lại khiến giới công nghệ bàng hoàng với mô hình AI mở lớn nhất thế giới

Hôm 16/7, công ty khởi nghiệp Moonshot AI của Trung Quốc vừa công bố phiên bản mới nhất của mô hình AI Kimi mang tên Kimi K3. Với 2,7 nghìn tỷ tham số, Kimi K3 hiện là mô hình ngôn ngữ lớn nhất có trọng số mở trên thị trường, thu hẹp khoảng cách hiệu năng giữa các sản phẩm AI của Trung Quốc và Mỹ.

Moonshot AI đang rất tự tin về sức mạnh mà Kimi K3 mang lại.

Trong thông cáo báo chí, Moonshot AI cho biết K3 là mô hình nguồn mở mạnh mẽ nhất của họ cho đến nay, có khả năng hoạt động với sự giám sát tối thiểu của con người, duy trì các phiên làm việc kỹ thuật kéo dài và điều phối các công cụ đầu cuối. Mô hình này được cho là có hiệu năng “cạnh tranh” với Fable 5 của Anthropic, vốn là mô hình AI tiên tiến nhất hiện có, và “vượt trội hơn đáng kể” so với Opus 4.8 của Anthropic cũng như các phiên bản GPT của OpenAI.

Kimi K3 đã liên tục nằm trong top 3 mô hình tốt nhất trên các bảng xếp hạng hiệu năng chính thức. Mặc dù Mythos 5 của Anthropic, nền tảng của Fable 5, được coi là mô hình có khả năng nhất trong lĩnh vực an ninh mạng, quyền truy cập vào Mythos hiện chỉ giới hạn cho một số ít doanh nghiệp tham gia chương trình Glasswing từ Anthropic.

Nếu những tuyên bố về hiệu năng của K3 là chính xác, mô hình này chứng minh khả năng của các nhà phát triển Trung Quốc trong việc xây dựng các hệ thống AI ngang tầm với các đối thủ lớn như Anthropic và OpenAI, từ đó ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh toàn cầu và các cuộc thảo luận về quy định AI. Trước đó, giới phân tích không kỳ vọng Trung Quốc sẽ cho ra mắt một mô hình mạnh mẽ như Fable cho đến đầu năm sau.

Kimi K3 có chi phí rẻ hơn nhiều các đối thủ lớn từ Mỹ.

Việc Moonshot AI phát hành K3 có thể làm gia tăng các cuộc thảo luận về hiệu quả của chính sách AI của Mỹ, đặc biệt khi chính phủ nước này đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Mythos và Fable sau khi phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật.

K3 có giá 15 USD cho mỗi triệu token đầu ra, vẫn rẻ hơn so với các mô hình tương đương của Mỹ, như Fable có giá lên tới 50 USD cho cùng một lượng đầu ra. Moonshot AI đã huy động được 2 tỷ USD vốn đầu tư và hiện có giá trị hơn 20 tỷ USD, với doanh thu hàng năm vượt quá 200 triệu USD.

Trong bối cảnh các công ty phát triển AI tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ chi phí thấp và hiệu quả cao, Moonshot AI cũng đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hồng Kông, trong khi các đối thủ như DeepSeek đang xem xét niêm yết tại Thượng Hải.