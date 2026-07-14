Samsung giành lại vị thế top 1 thị trường smartphone trong quý 2

Sau quý đầu năm, thị trường smartphone đã có một giai đoạn… yên bình hơn từ tháng 4 đến tháng 6 với sự dẫn đầu của Samsung. Kết quả này không gây bất ngờ.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhà vô địch toàn cầu và "đối thủ" truyền kiếp - Apple đã nhỏ hơn đáng kể so với khoảng cách vào năm ngoái. Điều này càng khiến Samsung đứng trước nguy cơ không thể giữ vững ngôi vương của mình vào cuối năm 2026.

Cả dòng Galaxy S26 và iPhone 17 đều là những sản phẩm bán chạy

Kết quả quý 2 cho thấy việc Samsung ra mắt dòng Galaxy S26 muộn hơn so với dòng Galaxy S25 năm ngoái không ảnh hưởng đến doanh số của Samsung trong nửa đầu năm nay, chỉ đơn giản là đẩy "một phần" nhu cầu từ quý 1 sang quý 2 và giúp công ty tăng lượng hàng xuất xưởng trong quý 2 lên 2% so với tổng số lượng hàng xuất xưởng vượt trội của năm ngoái.

Tuy nhiên, điều đó thực sự không ấn tượng bằng mức tăng 4% doanh số iPhone khi so sánh giữa quý 2/2025 và quý 2/2026, chủ yếu là nhờ vào dòng iPhone 17. Theo các chuyên gia, đây là "một trong những chu kỳ làm mới và nâng cấp iPhone mạnh mẽ nhất" trong lịch sử của "gã khổng lồ" công nghệ có trụ sở tại Cupertino.

Thị phần smartphone quý 2 của các thương hiệu qua các năm.

Sự cải thiện về lượng hàng xuất xưởng bất chấp xu hướng thị trường đó rõ ràng đã cho phép Apple đẩy thị phần của mình trong ngành công nghiệp di động toàn cầu từ 16% trong quý 2 năm ngoái lên 20% trong quý 2 năm nay. Trước đó, đây là giai đoạn ba tháng yếu nhất của công ty hàng năm. Lợi thế 2% của Samsung (giảm từ 4% so với năm ngoái) giờ đây dường như rất dễ bị xóa bỏ trong quý 3 và đặc biệt là quý 4 năm 2026.

Samsung đã tận dụng được những khó khăn của Xiaomi, Oppo và Vivo

Trong khi hai nhà cung cấp hàng đầu bán được nhiều điện thoại thông minh hơn trong quý 2/2026 so với cùng kỳ năm 2025, 3 nhà sản xuất đứng thứ ba, thứ tư và thứ năm trên toàn cầu đều chứng kiến ​​thị phần của mình giảm sút.

Thị phần smartphone quý 2 của các thương hiệu trong 2 năm gần đây.

Điều đó chưa dẫn đến bất kỳ thay đổi nào về thứ hạng… cho đến hiện tại nhưng Xiaomi, nhà sản xuất đứng thứ ba đã chịu sự sụt giảm lớn nhất, giảm từ 15% xuống chỉ còn 11%, trong khi Oppo và Vivo lần lượt giảm 2% và 1%, xuống còn 10% và 8%.

Hầu hết các khó khăn của ba nhà sản xuất này đến từ việc tăng giá không thể tránh khỏi của các mẫu điện thoại giá rẻ, điều này đã giúp Samsung giành được thị phần với những sản phẩm mới có giá cao hơn một chút trong dòng Galaxy A tầm trung. Dĩ nhiên, công ty xử lý tốt nhất việc tăng giá bộ nhớ vẫn là Apple.

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến

Mặc dù doanh số bán hàng của Apple và Samsung khá khả quan, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 4% trong quý 2/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, con số này dự kiến ​​sẽ còn tăng trong vài quý tới.

Doanh số smartphone toàn cầu qua các năm.

Nói cách khác, lượng smartphone xuất xưởng trong quý 3 và quý 4 năm 2026 có thể sẽ thấp hơn nhiều so với nửa cuối năm 2025 vì giá sản phẩm sẽ tiếp tục tăng (bao gồm cả iPhone) và người mua có ngân sách eo hẹp sẽ ngày càng có ít lựa chọn hơn để đáp ứng nhu cầu của họ.

Các linh kiện quan trọng đang ngày càng trở nên đắt đỏ trong những tháng gần đây, chiếm tới 60% chi phí sản xuất các thiết bị di động tầm trung và thấp cấp hiện nay (và hơn 30% đối với các thiết bị cao cấp), sẽ chỉ giảm giá sớm nhất vào nửa cuối năm 2027. Vì vậy, thị trường điện thoại thông minh khó có thể phục hồi trước thời điểm đó.

Điều tồi tệ hơn nữa là giá bán lẻ điện thoại thông minh khó có thể trở lại "mức trước năm 2025". Nói cách khác, nếu iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn 200 hoặc 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm thì rất có thể iPhone 19 Pro Max cũng sẽ đắt tương đương (hoặc thậm chí đắt hơn).