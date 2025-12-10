Samsung đang sao chép phong cách của Apple?

Trong khoảng một năm trở lại đây, Samsung đã trở thành hình mẫu mà Apple từng được biết đến — một công ty đổi mới rất chậm, năm nào cũng cho ra mắt cùng một mẫu điện thoại với tên gọi khác nhau.

Với những mẫu máy Galaxy S cũ kỹ và các tính năng được giữ nguyên hoặc ít nâng cấp, liệu Samsung có trở thành Apple mới?

Dung lượng pin trên điện thoại Galaxy S Ultra vẫn giữ nguyên

Điều khiến những người dùng Samsung trung thành khó chịu nhất là việc thiếu các nâng cấp về pin cho dòng Galaxy Ultra. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy khi pin silicon-carbon đã trở nên phổ biến và các công ty như OnePlus, Honor, Oppo và Vivo đã áp dụng pin 7.000 mAh trở lên.

Ảnh minh họa.

Ngay cả khi Galaxy S26 Ultra được nâng cấp pin, dung lượng pin 5.400 mAh vẫn là một cải tiến rất khiêm tốn.

Trước đó, Galaxy S20 Ultra ra mắt năm 2020 với viên pin 5.000 mAh - khá lớn vào thời điểm đó. Kích thước này vẫn không thay đổi kể từ đó. Đặc biệt, các mẫu Galaxy S tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên cảm giác sử dụng như trước đây.

Điều duy nhất thay đổi ở các mẫu Galaxy S và Galaxy S Plus hàng năm là phong cách thiết kế và chip. Và ngay cả khi nhìn vào những thay đổi về thiết kế, Galaxy S24 vẫn giống hệt Galaxy S23, Galaxy S22. Thật nhàm chán!

Galaxy Z Fold 7.

Về màn hình, chúng cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ. Độ sáng tăng nhẹ mỗi năm nhưng những công nghệ tuyệt vời nhất như màn hình chống phản chiếu chỉ dành riêng cho dòng Ultra.

Theo nhiều cách, những chiếc điện thoại không phải Ultra này gợi lại ký ức về những thay đổi ít ỏi của iPhone tiêu chuẩn.

Camera tele 3X trên Galaxy S

Điều này đặc biệt gây khó chịu cho những người đam mê nhiếp ảnh. Với mức giá cao, Galaxy S tiêu chuẩn từng là một trong số rất ít điện thoại trong tầm giá này được trang bị camera tele. Giờ đây, thị trường đã thay đổi và Samsung vẫn chưa thích nghi.

Cách đây 5 năm, Galaxy S20 và Galaxy S21 sở hữu cảm biến 64MP với khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 3X. Sau đó, Galaxy S22 chuyển sang camera 3X nguyên bản và không có bản cập nhật nào kể từ đó. Điều đáng thất vọng là những tin đồn mới nhất cho hay Galaxy S26 có thể tiếp tục sử dụng cảm biến nhỏ bé đó, đem lại hình ảnh kém trong điều kiện thiếu sáng.

Trong khi đó, nhiều điện thoại Trung Quốc đã sử dụng cảm biến lớn hơn nhiều và mang lại chất lượng ảnh vượt trội.

Các tính năng phần mềm bị lặp lại

One UI là một trong những giao diện Android được giới công nghệ yêu thích nhất. Chúng có phong cách riêng và không sao chép một cách mù quáng mọi thứ Apple làm.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tốc độ đổi mới của One UI đã chậm lại đáng kể trong vài năm qua. Chúng chưa có tính năng mới đột phá nào, hầu hết sự cường điệu đều xoay quanh các tính năng AI. Gemini có trên Galaxy nhưng đó là sáng kiến ​​của Google - không phải của Samsung.

Sau khi nhiều công ty khác tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập tốt, Samsung mới làm theo với Galaxy Z Fold 7.

Trong 6 thế hệ, điện thoại vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ với màn hình ngoài chật hẹp. Thiết kế này buộc người dùng phải mở ra - rất bất tiện cho các tác vụ hàng ngày.

Chỉ sau khi Oppo, Honor, Vivo, Huawei và tất cả các hãng khác đã tạo ra nhiều thế hệ điện thoại màn hình gập đúng nghĩa, Samsung mới quyết định thay đổi hướng đi và áp dụng màn hình ngoài rộng hơn cho Galaxy Z Fold 7.

Phớt lờ mong muốn của người dùng cốt lõi

Thẻ nhớ microSD là thứ được nhiều người hâm mộ Samsung yêu thích và với những cải tiến gần đây về tốc độ thẻ SD, việc tích hợp chúng là điều hợp lý. Tuy nhiên, bắt chước Apple, Samsung chỉ tập trung vào việc nâng cấp bộ nhớ.

Vậy… Samsung có phải là Apple phiên bản "Apple Android" hay không?

Không hẳn. Nhưng hãng đã trở thành công ty nâng cấp điện thoại giống như máy tính xách tay, mang tới rất ít thay đổi, đến mức khiến người dùng bỏ qua các thế hệ mới. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh lại nhanh hơn với các tính năng mới. Họ cung cấp cho người dùng pin lớn hơn, cảm biến lớn hơn và màn hình gập đúng nghĩa!

Điện thoại Galaxy từng mang đến cảm giác về tương lai nhưng ngày nay, chúng đã trở nên quen thuộc và nhàm chán.