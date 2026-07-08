iPhone Pro đang ngày càng bỏ xa Galaxy S của Samsung

Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max năm ngoái, Apple đã áp dụng một tư duy mới cho các mẫu Pro của mình. Tuy nhiên, Samsung — "đối thủ" lớn nhất của hãng lại đang làm điều ngược lại. Các mẫu điện thoại Galaxy Ultra cao cấp đang thụt lùi.

Mọi thứ càng kỳ lạ hơn khi Apple có xu hướng sử dụng tên gọi Ultra và Samsung đang sử dụng tên gọi Pro cho Galaxy S27 năm sau.

Apple đang làm đúng với kỳ vọng về iPhone Pro

Vào năm ngoái, vì nhiều lý do, Apple đã thay thế các mẫu iPhone Plus bằng iPhone Air. Giống như MacBook Air, Apple muốn iPhone Air trở thành chiếc điện thoại Apple được ưa chuộng nhất đối với phần lớn khách hàng của mình.

Ảnh minh họa.

Khi iPhone Air 2 ra mắt vào năm tới cùng với iPhone 18 và iPhone 18e, người hâm mộ Apple sẽ thấy rằng dòng Air đang được nâng cấp mạnh mẽ qua từng thế hệ. Sẽ không lâu nữa iPhone Air sẽ trở thành chiếc điện thoại thông minh hoàn hảo cho những người dùng không chuyên.

Do đó, Apple không quan tâm đến hình dáng của các mẫu iPhone Pro. Kết quả là, hãng đã phát hành iPhone 17 Pro, dày hơn so với phiên bản tiền nhiệm và có thiết kế mới gây nhiều tranh cãi.

Và, thật may mắn, "Nhà Táo" đang làm điều tương tự với iPhone 18 Pro năm nay. iPhone 18 Pro dày hơn iPhone 17 Pro vì một lý do rất chính đáng.

Trước hết, iPhone 18 Pro có sự nâng cấp đáng kể về dung lượng pin so với iPhone 17 Pro, từ 5.088 mAh lên 5.567 mAh. Thứ hai, theo nhiều thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi cho camera chính.

Đây mới thực sự là một chiếc điện thoại chuyên nghiệp! Đó là chưa kể chiếc iPhone này còn có các tính năng phần mềm tuyệt vời giúp việc chụp ảnh và quay video trên iPhone Pro trở nên dễ chịu và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, iPhone Ultra sắp ra mắt sẽ là mẫu iPhone cao cấp hơn một bậc so với các mẫu iPhone Pro. Màn hình chính lớn với nếp gấp gần như vô hình và dung lượng pin khổng lồ - dự kiến 5.800 mAh sẽ giúp khẳng định nhãn hiệu Ultra.

Samsung đang làm gì?

Công bằng mà nói, Samsung không hoàn toàn dậm chân tại chỗ trong thời gian gần đây. Màn hình bảo mật (Privacy Display) cho Galaxy S26 Ultra và tính năng quay video Horizon Lock cho dòng Galaxy S26 là những bổ sung tuyệt vời.

Galaxy S26 Ultra.

Nhưng…chỉ có vậy thôi. Các mẫu Galaxy Ultra vẫn bị giới hạn dung lượng pin ở mức 5.000 mAh trong một thời gian dài. Còn camera thì sao? Ngoài khẩu độ cố định được cải thiện đôi chút, chúng không có gì mới.

Tệ nhất là việc Samsung đang chủ động loại bỏ những tính năng được yêu thích: Khả năng tương thích Bluetooth cho bút S Pen đã biến mất và bút S Pen cũng không còn được hỗ trợ trên Galaxy Z Fold 7. Thậm chí, có tin đồn cho rằng, Samsung đang cân nhắc việc loại bỏ hoàn toàn bút S Pen khỏi các mẫu Galaxy Ultra.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy S27 Pro vào năm sau nhưng theo các tin đồn, chúng chỉ là một phiên bản Ultra không có bút S Pen, đi kèm màn hình bảo mật và kích thước màn hình nhỏ hơn. Nói cách khác, sản phẩm này không có gì mới mẻ, độc đáo hay thú vị.

Hiện tại, Samsung đang bị ám ảnh bởi những cuộc so sánh vô nghĩa: độ dày điện thoại, độ mỏng của viền màn hình, kích thước của lỗ khoét camera - sẽ nhỏ hơn trên dòng Galaxy S27. Trong khi đó, Apple đang cố gắng loại bỏ hoàn toàn các lỗ khoét trên màn hình vào năm tới với iPhone 20 Pro.

Samsung đang nghiên cứu một chiếc điện thoại màn hình gập rộng trong khi Apple bắt đầu tìm nguồn cung cấp màn hình cho iPhone Ultra.

Nhìn tổng thể, chiến lược phát triển smartphone của Samsung trong giai đoạn gần đây thiên về việc hoàn thiện thiết kế và tối ưu trải nghiệm trên nền tảng sẵn có thay vì tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng như Apple. Nếu tình hình này kéo dài, Samfan sẽ trở nên nhanh chán những sản phẩm của hãng hơn.