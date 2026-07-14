‘Xé toạc’ giới hạn vật lý, drone điện Apex Recordhunter của Đức đạt tốc độ kinh hoàng

Trong bối cảnh cuộc đua vũ trang không người lái (drone/UAV) ngày càng khốc liệt, đặc biệt trên chiến trường Ukraine, một drone điện của Đức - drone Apex Recordhunter đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.

Drone Apex Recordhunter, sản phẩm của Quantum Systems Group, đã đạt tốc độ 699 km/h (434 mph) trong chuyến bay thẳng và ngang mức vào ngày 26/6/2026.

Đây không chỉ là kỷ lục không chính thức vượt xa mốc cũ 657,59 km/h, mà còn mở ra triển vọng cho thế hệ drone đánh chặn (interceptor drone) chống lại các mối đe dọa tốc độ cao như drone kamikaze.

Quantum Systems, công ty có trụ sở tại Munich, đã giao nhiệm vụ cho đội ngũ phát triển tiên tiến N3XT thiết kế drone Apex Recordhunter như một technology demonstrator - mô hình chứng minh công nghệ chứ không phải sản phẩm thương mại sẵn sàng.

Quá trình phát triển kéo dài hơn một năm, gặp nhiều trở ngại kỹ thuật trước khi đạt được cột mốc lịch sử. Đáng chú ý, các kỹ sư Ukraine thuộc chi nhánh WIY Drones cũng tham gia, phản ánh nhu cầu thực tiễn từ chiến trường nơi Nga đang sử dụng ngày càng nhiều drone tấn công tốc độ cao.

Drone điện Apex Recordhunter của Đức đạt vận tốc kinh hoàng, thay đổi cuộc chơi quân sự toàn cầu. Ảnh: Quantum Systems Group

Theo techradar.com, mục tiêu chính của dự án không chỉ là tốc độ, mà còn là thu thập dữ liệu và kinh nghiệm để áp dụng vào các chương trình interceptor drone tương lai.

Những drone này có tiềm năng trở thành giải pháp chi phí thấp, hiệu quả cao để đối phó với các mối đe dọa trên không, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa phòng không đắt đỏ.

Apex Recordhunter là máy bay cố định cánh (fixed-wing) chạy hoàn toàn bằng pin điện. Trọng lượng được giữ ở mức cực nhẹ, khoảng 2kg, giúp tối ưu hóa tỷ lệ công suất trên trọng lượng - yếu tố then chốt quyết định tốc độ.

Nguồn năng lượng đến từ pin V4Smart do công ty con của Porsche cung cấp, nổi tiếng với khả năng xả dòng cao và mật độ năng lượng vượt trội, cho phép động cơ điện đạt công suất đỉnh lớn trong thời gian ngắn mà không bị quá nhiệt.

Thiết kế khí động học được tinh chỉnh nghiêm ngặt: thân máy mảnh mai, cánh tối ưu cho tốc độ cao, cùng hệ thống đẩy mạnh mẽ.

Kết hợp với các linh kiện tùy chỉnh chuyên biệt, drone Apex Recordhunter duy trì được sự ổn định ở vận tốc gần Mach 0.6 (khoảng 699 km/h ở độ cao thấp).

Chuyến bay kỷ lục diễn ra trong điều kiện thẳng và ngang mức, loại bỏ yếu tố hỗ trợ từ gió, chứng tỏ hiệu suất thực sự của nền tảng.

‘Xé toạc’ giới hạn vật lý, drone điện Đức Apex Recordhunter đạt vận tốc kinh hoàng, bước tiến cách mạng trong công nghệ UAV. Ảnh: Quantum Systems Group

Theo tomshardware.com, Quantum Systems nhấn mạnh tính mô-đun của các nền tảng UAV: phần cứng, phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể kết hợp linh hoạt.

Hệ thống Mosaic UXS đóng vai trò "bộ não" trung tâm, hỗ trợ quản lý nhiệm vụ bằng AI, cho phép drone hoạt động tự chủ cao hơn trong môi trường chiến trường phức tạp.

Điểm mạnh vượt trội nằm ở khả năng kết hợp pin điện hiệu suất cao với thiết kế khí động học chuyên biệt. Trong khi nhiều drone tốc độ cao sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid, drone Apex Recordhunter chứng minh điện thuần túy có thể đạt hiệu suất vượt mong đợi nhờ tối ưu hóa pin (từ Porsche) và giảm thiểu trọng lượng.

Điều này mang lại lợi thế về chi phí vận hành, độ ồn thấp hơn và khả năng triển khai nhanh.

Thách thức bao gồm thời lượng bay hạn chế do pin, độ bền cấu trúc ở tốc độ cao (rung động, nhiệt ma sát) và yêu cầu hệ thống điều khiển chính xác để duy trì ổn định.

Việc đạt kỷ lục trong thử nghiệm nội bộ là một chuyện, nhưng để Guinness và FAI công nhận cần quy trình đo lường hai chiều độc lập, quan sát viên chứng nhận và thiết bị đo chính xác.

So với các nỗ lực khác như Blackbird của New Zealand (đạt khoảng 730 km/h không chính thức với cánh quạt carbon fiber đặc biệt), drone Apex Recordhunter nổi bật ở tính ứng dụng quân sự thực tiễn và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái công nghiệp Đức.

Quantum Systems không dừng lại ở một kỷ lục. Đội WIY Drones đang nhắm đến hai kỷ lục khác: tốc độ cao nhất của FPV interceptor mang tải 0,5 kg (STRILA) và interceptor chống máy bay hạng FPV (SPYS), dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 7/2026.

Những tiến bộ này sẽ trực tiếp hỗ trợ phát triển drone phòng không thế hệ mới, đặc biệt cho các nước NATO và đồng minh.

Từ góc độ rộng hơn, drone Apex Recordhunter minh chứng cho xu hướng điện hóa và tự động hóa trong công nghệ không người lái.

Nó không chỉ là minh chứng kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược giúp châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng, giảm phụ thuộc vào hệ thống truyền thống đắt tiền.

(Theo techradar.com, tomshardware.com, suasnews.com, uasweekly.com, uk.pcmag.com, israeldefense.co.il, en.defence-ua.com)