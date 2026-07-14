Bí ẩn “Mặt Trăng thứ hai” của Trái Đất sắp được Trung Quốc giải mã

Việc khám phá không gian đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt với sự tham gia của Trung Quốc. Sứ mệnh Thiên Vấn-2 của nước này đã tiếp cận thiên thể Kamoʻoalewa, một hành tinh gần như được coi là tiểu Mặt Trăng của Trái Đất. Hiện tại, tàu thăm dò thuộc Cục Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đang quan sát Kamoʻoalewa từ khoảng cách 20 km.

Kamoʻoalewa được xem là Mặt Trăng thứ hai của Trái Đất.

Theo ước tính, Kamoʻoalewa có đường kính từ 16 đến 20 km, là một trong những thiên thể nhỏ nhất từng được tàu thăm dò không gian khám phá. Thiên thể này nổi bật với quỹ đạo ổn định, và các nhà thiên văn học cho rằng nó đã ở gần Trái Đất ít nhất một thế kỷ, với khả năng tiếp tục duy trì quỹ đạo này trong một thế kỷ tới.

Mặc dù Kamoʻoalewa có mối quan hệ tương đồng với Mặt Trăng, nhưng nó không hành xử giống như một hành tinh thực thụ. Thiên thể này quay quanh Trái Đất ở khoảng cách gấp 38 đến 100 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, khiến lực hấp dẫn của Trái Đất không chi phối quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, quỹ đạo của Kamoʻoalewa quanh Mặt Trời lại rất giống với quỹ đạo của Trái Đất, cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa chúng.

Các nhà khoa học nghi ngờ rằng Kamoʻoalewa có thể là một mảnh vỡ từ Mặt Trăng, được hình thành sau một vụ va chạm với một thiên thể khác. Nghiên cứu về thiên thể này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự hình thành miệng hố, hành vi của các vật liệu bị bắn vào không gian và mô hình hóa các vùng do tiểu hành tinh tạo ra.

Thiên Vấn-2 sẽ lấy khoảng 100 gram mẫu vật từ Kamoʻoalewa để đưa về Trái Đất nghiên cứu.

Trong những tháng tới, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 sẽ tiến hành thu thập mẫu từ Kamoʻoalewa bằng hai phương pháp: thao tác tiếp xúc nhanh và phương pháp neo và cố định trực tiếp, phương pháp thứ hai chưa từng được thử nghiệm trên tiểu hành tinh và đặt ra nhiều thách thức.

Sứ mệnh này dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 4/2027, khi Thiên Vấn-2 trở về Trái Đất với khoảng 100 gram mẫu vật được lưu trữ trong khoang chứa. Đặc biệt, sau khi hoàn thành sứ mệnh hiện tại, Thiên Vấn-2 sẽ tiếp tục hành trình đến sao chổi 311P/PanSTARRS, một thiên thể thu hút sự chú ý vì có thể có một mặt trăng nhỏ.

Sự thành công của hai sứ mệnh mà Thiên Vấn-2 thực hiện sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử khám phá không gian của Trung Quốc, và NASA chắc chắn sẽ theo dõi sát sao diễn biến này.