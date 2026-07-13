iPhone 13, iPhone 14 và loạt MacBook Air biến mất khỏi kệ hàng tại Việt Nam

Sau nhiều năm là những sản phẩm chủ lực của Apple tại Việt Nam, iPhone 13, iPhone 14 cùng hàng loạt mẫu MacBook sử dụng chip Apple Silicon đời cũ đã chính thức biến mất khỏi kệ hàng của các hệ thống bán lẻ ủy quyền (AAR).

iPhone đời cũ chỉ còn rất hạn chế lựa lựa chọn tại các AAR.

MacBook Air chỉ còn đời M5 mới nhất.

Khảo sát ngày 13/7 tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, danh mục iPhone chính hãng hiện chỉ còn các thế hệ iPhone 15 series, iPhone 16 series và iPhone 17 series. Tuy nhiên, lựa chọn của người dùng cũng không còn quá phong phú, ngoại trừ iPhone 17 series mới nhất.

Ở dòng iPhone 15 series, nhiều phiên bản Pro và Pro Max đã không còn được bán từ lâu. Hiện các hệ thống chủ yếu còn duy trì iPhone 15 và iPhone 15 Plus với số lượng phiên bản màu sắc, dung lượng khá hạn chế. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với iPhone 16 series. Ngoài các mẫu tiêu chuẩn, không ít phiên bản cao cấp hoặc cấu hình dung lượng đặc biệt đã hết hàng hoặc không còn xuất hiện trong danh mục bán chính hãng.

Đáng chú ý hơn, iPhone 13 và iPhone 14 đã hoàn toàn biến mất khỏi kệ hàng của hai chuỗi bán lẻ lớn từ tháng 7 này. Đây đều là những mẫu máy từng có doanh số rất cao tại Việt Nam nhờ mức giá dễ tiếp cận, hiệu năng ổn định và thời gian được Apple hỗ trợ phần mềm dài. Việc hai model này không còn xuất hiện cho thấy vòng đời kinh doanh của chúng tại kênh bán lẻ chính hãng đã chính thức khép lại.

Với MacBook Air, các hệ thống hiện chỉ còn kinh doanh duy nhất thế hệ MacBook Air M5 mới nhất với hai kích thước 13 inch và 15 inch. Các phiên bản MacBook Air M2, M3 hay M4 trước đây đều không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Trong khi đó, ở dòng MacBook Pro, các mẫu sử dụng chip M2, M3 và nhiều phiên bản M4 cũng dần rút khỏi kệ hàng để nhường chỗ cho thế hệ MacBook Pro M5 mới.

Việc các sản phẩm cũ biến mất khỏi hệ thống bán lẻ không đồng nghĩa chúng đã lỗi thời. Người đang sử dụng iPhone 13, iPhone 14 hay các mẫu MacBook Apple Silicon đời trước vẫn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật phần mềm trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, với người muốn mua máy mới chính hãng, lựa chọn hiện nay đã thu hẹp đáng kể, chưa kể số tiền bỏ ra đắt hơn.