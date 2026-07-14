Galaxy Z Fold 8 Ultra có hoàn hảo như Samfan mong đợi?

Chỉ còn vài ngày nữa, Samsung dự kiến ra mắt thế hệ điện thoại màn hình gập mới. Tuy nhiên, một đoạn video được chia sẻ bởi nguồn tin có uy tín trong chuỗi cung ứng đã hé lộ hình ảnh thực tế của Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nếu thông tin này chính xác, Samsung đã có bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện trải nghiệm màn hình gập.

Đoạn video cho thấy Galaxy Z Fold 8 Ultra hoạt động trong nhiều tình huống khác nhau như phát video, gập mở liên tục và hiển thị màn hình dưới nhiều góc nhìn. So với Galaxy Z Fold 7, điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là nếp gấp giữa màn hình đã nông hơn rất nhiều, gần như không thể nhận ra trong điều kiện sử dụng thông thường.

Hình ảnh nguyên mẫu của Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Theo hình ảnh rò rỉ, Galaxy Z Fold 8 Ultra vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thế hệ tiền nhiệm với thân máy mỏng và bản lề gập dọc. Tuy nhiên, phần màn hình bên trong đã được tinh chỉnh rõ rệt. Nếp gấp chỉ còn xuất hiện khi quan sát dưới góc nghiêng và có ánh sáng chiếu trực tiếp lên màn hình thay vì dễ dàng nhìn thấy như trên các thế hệ trước.

Đây được xem là một trong những nâng cấp quan trọng nhất đối với smartphone màn hình gập. Trong nhiều năm, dù công nghệ ngày càng hoàn thiện, nếp gấp vẫn là yếu tố khiến không ít người dùng ngần ngại chuyển từ điện thoại màn hình phẳng truyền thống sang màn hình gập.

Thực tế, Samsung đã có những cải tiến đáng kể trên Galaxy Z Fold 7 khi giảm độ dày thân máy, tinh chỉnh bản lề và làm nếp gấp nông hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 6. Nếu video rò rỉ phản ánh đúng sản phẩm thương mại, Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục đưa trải nghiệm này lên một cấp độ mới.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Theo các nguồn tin trước đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra chính là phiên bản từng được kỳ vọng sẽ mang tên Galaxy Z Fold 8. Trong khi đó, mẫu Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn sẽ chuyển sang thiết kế màn hình gập ngang rộng hơn, tương tự Huawei Pura X Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple - iPhone Ultra.

Điều này đồng nghĩa Samsung có thể đồng thời phát triển hai hướng thiết kế khác nhau cho dòng Fold trong tương lai: một mẫu giữ kiểu dáng truyền thống đã được kiểm chứng và một mẫu màn hình rộng nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mới.

Ngoài màn hình, video rò rỉ cũng cho thấy Galaxy Z Fold 8 Ultra vẫn duy trì thân máy rất mỏng. Đây tiếp tục là ưu điểm lớn của Samsung trong cuộc đua smartphone màn hình gập cao cấp khi nhiều hãng đang cố gắng cân bằng giữa độ mỏng, trọng lượng và độ bền của bản lề.

Tuy nhiên, một chi tiết vẫn gây nhiều tranh luận là camera trước trên màn hình ngoài. Trước đây, nhiều bản dựng CAD cho thấy Samsung sẽ thu nhỏ đáng kể lỗ khoét camera ở màn hình phụ. Thế nhưng trong đoạn video mới xuất hiện, kích thước camera không thay đổi nhiều so với Galaxy Z Fold 7.

Không chỉ Samsung, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã đạt được nhiều bước tiến trong việc giảm nếp gấp màn hình. Oppo Find N6 được đánh giá có nếp gấp rất khó nhận ra khi sử dụng hằng ngày. Điều này cho thấy công nghệ màn hình gập đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Nếu Galaxy Z Fold 8 Ultra thực sự sở hữu màn hình gần như "phẳng" sau khi mở, áp lực cạnh tranh sẽ chuyển sang các yếu tố khác như thời lượng pin, hệ thống camera, hiệu năng và độ bền lâu dài của bản lề.

Theo các tin đồn, những thế hệ Fold tiếp theo có thể tiếp tục được nâng cấp với pin dung lượng lớn hơn, camera ẩn dưới màn hình hoàn thiện hơn hoặc các công nghệ màn hình mới nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về dòng Galaxy Z Fold 8 trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.