Điện thoại Samsung bất ngờ vượt iPhone về mức độ hài lòng

Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (ACSI) đã công bố Nghiên cứu về Viễn thông, Điện thoại di động và Đồng hồ thông minh năm nay. Dưới đây là kết quả của iPhone và Apple Watch.

iPhone mất một điểm, Apple Watch giữ vững vị trí

Trong những năm qua, Apple luôn tự hào về mức độ hài lòng cao của khách hàng như một dấu ấn đặc trưng cho chất lượng sản phẩm của mình.

Chỉ mới tháng trước, trong cuộc họp báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 của Apple, sự hài lòng của khách hàng đã được đề cập 5 lần trong suốt phiên họp kéo dài một giờ, Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook và Giám đốc tài chính Kevan Parekh hai lần đề cập rằng sự hài lòng của khách hàng đối với dòng iPhone 17 gần đây đã được 451 Research đo lường ở mức 99% tại Mỹ. Ông Parekh cũng trích dẫn số liệu của 451 Research cho thấy tỷ lệ hài lòng đạt 97% đối với máy Mac, 98% đối với iPad và 96% đối với Apple Watch.

Tuy nhiên, tuần này, ACSI đã công bố Nghiên cứu về Viễn thông, Điện thoại di động và Đồng hồ thông minh năm nay với những con số có phần khác biệt.

Nghiên cứu dựa trên 26.963 cuộc khảo sát, được thực hiện từ tháng 4 /2025 - tháng 3/2026. Khách hàng được yêu cầu đánh giá trải nghiệm gần đây của họ với các công ty lớn nhất trong mỗi lĩnh vực.

Trong hạng mục “điện thoại di động” nói chung, Samsung giữ vị trí dẫn đầu với số điểm 81, Apple giảm một điểm so với năm ngoái xuống còn 80.

Xếp hạng điểm hài lòng về smartphone của các thương hiệu.

Điểm tổng thể của hạng mục này tăng 1% lên 79. Nghiên cứu năm nay cũng lần đầu tiên đo lường hiệu suất tính năng AI, hạng mục này đạt 85 điểm trên thang điểm từ 0 đến 100 của ACSI.

Khi phân tích hạng mục “điện thoại di động” theo loại sản phẩm (điện thoại cao cấp, điện thoại màn hình gập và điện thoại cũ/khác), Samsung tiếp tục đạt điểm cao hơn Apple ở phân khúc cao cấp với 84 điểm (Apple chỉ đạt 82 điểm). Bù lại, Apple cao hơn Samsung một điểm ở phân khúc dòng điện thoại cũ/khác với 79 điểm so với 78 điểm. Samsung dẫn đầu phân khúc điện thoại gập với 80 điểm, bỏ xa Google với 72 điểm và Motorola (Lenovo) với 70 điểm.

Trong khi đó, ở hạng mục “đồng hồ thông minh”, Apple và Samsung cùng đạt 80 điểm, Apple không thay đổi so với năm ngoái và Samsung giảm so với 83 điểm của năm trước.

Xếp hạng điểm hài lòng về smartwatch của các thương hiệu.

Nhìn chung, sự hài lòng của khách hàng ở hạng mục “đồng hồ thông minh” cũng không thay đổi ở mức 77 điểm. Cụ thể hơn, “Khả năng kết nối với ứng dụng và phụ kiện”, “Khả năng sử dụng tính năng theo dõi thể dục/hoạt động” và “Sự hài lòng về trang web” đạt điểm cao nhất, đều ở mức 83 điểm.