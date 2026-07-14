Moto Razr Fold là lời cảnh tỉnh dành cho Samsung

Trong nhiều năm, Samsung là cái tên dẫn đầu thị trường smartphone màn hình gập với dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Moto Razr Fold đang cho thấy khoảng cách giữa các hãng đã thu hẹp đáng kể. Không ít chuyên gia đánh giá đây là sản phẩm đánh dấu bước trưởng thành của Motorola sau nhiều năm âm thầm hoàn thiện công nghệ màn hình gập.

Moto Razr Fold.

Moto Razr Fold là mẫu điện thoại màn hình gập dạng sách đầu tiên của Motorola. Dù mới gia nhập phân khúc này, hãng đã có nền tảng đáng kể nhờ nhiều thế hệ Razr màn hình gập dạng vỏ sò trước đó. Những kinh nghiệm tích lũy trong thiết kế bản lề, màn hình và trải nghiệm sử dụng đã được kế thừa để tạo nên một thiết bị hoàn thiện hơn.

Moto Razr Fold sở hữu thiết kế vượt trội

Một trong những điểm nổi bật của Moto Razr Fold là màn hình phụ. Ngay từ năm 2023, Motorola đã phát triển màn hình ngoài đủ lớn để bao quanh cụm camera và hỗ trợ chạy gần như đầy đủ các ứng dụng Android. Giao diện được tự động tối ưu theo kích thước màn hình, giúp người dùng có thể trả lời tin nhắn, mở ứng dụng hoặc xử lý nhiều tác vụ mà không cần mở máy.

Moto Razr Fold

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 5 cùng thời chỉ hỗ trợ chủ yếu các widget do Samsung phát triển. Dù người dùng có thể mở rộng khả năng sử dụng thông qua ứng dụng Good Lock, quá trình thiết lập khá phức tạp và tính năng này từng bị giới hạn tại một số thị trường.

Đến Galaxy Z Flip 7, Samsung mới mở rộng đáng kể màn hình ngoài và cải thiện khả năng sử dụng, cho thấy hướng đi mà Motorola theo đuổi từ sớm đã chứng minh được hiệu quả.

Bản lề cũng là yếu tố giúp Moto Razr Fold tạo khác biệt. Ngay từ chiếc Razr phiên bản 2019, Motorola đã áp dụng cơ chế bản lề dạng "giọt nước" nhằm giảm áp lực lên màn hình khi gập. Hệ thống này sử dụng các tấm thép di động giúp màn hình uốn cong mềm hơn thay vì gập gắt tại chính giữa, từ đó hạn chế nếp gấp và giảm nguy cơ hư hỏng sau thời gian dài sử dụng.

Qua nhiều thế hệ, Motorola tiếp tục đơn giản hóa cơ cấu bản lề, giảm số lượng linh kiện chuyển động để thân máy mỏng và nhẹ hơn. Trên Moto Razr Fold, toàn bộ những cải tiến này tiếp tục được phát huy, đồng thời mang lại khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP49, cho phép thiết bị chống được các hạt bụi có kích thước trên 1 mm và chịu được tia nước áp lực cao.

Moto Razr Fold và Galaxy Z Fold 7.

Ngoài phần cứng, Motorola cũng tạo dấu ấn bằng thiết kế mặt lưng. Những năm gần đây, hãng liên tục thử nghiệm các chất liệu hoàn thiện khác nhau như giả da, bề mặt vân gỗ hoặc giả vải trên các mẫu flagship. Với Moto Razr Fold, dù chỉ có hai phiên bản màu đen và trắng, cả hai đều sở hữu bề mặt có họa tiết riêng giúp tăng độ bám tay, đồng thời mang lại cảm giác khác biệt so với nhiều smartphone sử dụng mặt kính truyền thống.

Nhược điểm của Moto Razr Fold

Tuy vậy, Moto Razr Fold vẫn đối mặt không ít thách thức. Đây là thế hệ điện thoại gập dạng cuốn sách đầu tiên của Motorola nên độ bền lâu dài vẫn cần thời gian kiểm chứng trong thực tế. Một số thế hệ Razr trước đây từng xuất hiện phản ánh về hiện tượng nứt màn hình sau thời gian dài sử dụng, dù Motorola đã liên tục cải tiến thiết kế bản lề.

Ở khía cạnh phần mềm, giao diện của Motorola được đánh giá mượt và gần với Android gốc nhưng chưa có nhiều tính năng AI chuyên sâu như các đối thủ. Hãng tích hợp Microsoft Copilot, Perplexity và Moto AI, chủ yếu phục vụ tóm tắt thông báo, ghi âm và tóm tắt cuộc họp hoặc lưu trữ thông tin thông qua chế độ Remember This. Trong khi đó, các tính năng chỉnh sửa ảnh AI vẫn phụ thuộc vào Google Photos.

Moto Razr Fold.

Ngược lại, Galaxy Z Fold vẫn giữ lợi thế ở hệ sinh thái phần mềm. Samsung cung cấp nhiều tính năng tối ưu cho màn hình lớn, bộ công cụ DeX biến điện thoại thành máy tính cùng vi xử lý Snapdragon phiên bản ép xung dành riêng cho dòng Galaxy.

Một yếu tố khác được cộng đồng người dùng quan tâm là bút cảm ứng. Galaxy Z Fold 7 đã phải loại bỏ hỗ trợ S Pen để giảm độ dày thân máy. Tuy nhiên, nhiều đối thủ như Honor Magic V6 với Honor Magic-Pen hay chính Moto Razr Fold với Moto Pen Ultra cho thấy smartphone gập mỏng vẫn có thể hỗ trợ bút cảm ứng. Đây được xem là áp lực không nhỏ để Samsung đưa S Pen trở lại trên Galaxy Z Fold 8.

Tạm kết

Sau khoảng bảy năm kể từ khi Galaxy Fold đầu tiên ra mắt, smartphone màn hình gập đã thay đổi rất nhiều. Thiết bị ngày càng mỏng hơn, nhẹ hơn, pin lớn hơn, khả năng chống nước tốt hơn và hệ thống camera cũng tiến gần đến smartphone cao cấp dạng thanh. Moto Razr Fold cho thấy Motorola không còn chỉ là người bám đuổi mà đã trở thành một đối thủ đủ sức tạo sức ép lên Samsung trong cuộc đua smartphone màn hình gập cao cấp.