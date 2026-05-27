2 năm tới của iPhone và Galaxy sẽ rất thú vị

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh hiện nay đã rất đa dạng nhưng những thay đổi thú vị hơn nữa sắp xuất hiện trên thị trường. Đặc biệt, điện thoại của Apple và Samsung sẽ chứng kiến ​​một số nâng cấp rất đáng chú ý.

Và nhờ hai ông lớn này, các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác cũng đang áp dụng những ý tưởng mới.

Điện thoại thông minh màn hình gập mới

Điện thoại thông minh màn hình gập trước đây chủ yếu vẫn giữ thiết kế đã được thử nghiệm và chứng minh, màn hình bên ngoài giống với điện thoại thông minh tiêu chuẩn và khi mở ra sẽ hiển thị một màn hình vuông lớn hơn ở bên trong. Thiết kế này đã hoạt động tốt nhưng ngoài Huawei Pura X, không có nhiều sự đa dạng khác.

Điều đó đã thay đổi trong năm nay và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Huawei Pura X Max ra mắt vào tháng 4 với thiết kế màn hình gập rộng, lý tưởng để xem phim đồng thời giúp dễ dàng điều hướng bằng một tay khi gập lại.

Nếu các báo cáo chính xác, những chiếc điện thoại màn hình gập mới của Samsung sẽ ra mắt vào tháng 7 này. Bên cạnh Galaxy Z Fold 8, hãng còn có Galaxy Z Fold 8 Wide mới (hoặc Galaxy Z Wide Fold). Giống như Pura X Max, Galaxy Z Fold 8 Wide cũng là một chiếc điện thoại màn hình gập ngang.

Cuối cùng, Apple cũng sẽ ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào cuối năm nay. Huawei Pura X Max đã rất phổ biến và Samsung và Apple đang đặt cược lớn vào kiểu dáng này.

Vì vậy, chúng ta sẽ có những chiếc điện thoại màn hình gập mới để mong chờ trong tương lai gần, các nhà sản xuất điện thoại khác sẽ làm theo nếu thiết kế mới bán chạy.

Xu hướng iPhone không viền

Vào năm tới, Apple sẽ công bố iPhone 20 Pro. Thiết bị thú vị này sẽ có màn hình không viền hoàn hảo và không có bất kỳ phần cắt nào. "Siêu phẩm" này sẽ không có Dynamic Island, không có camera đục lỗ và nếu công nghệ được hoàn thiện kịp thời, màn hình sẽ không làm biến dạng nội dung.

Tuyệt vời hơn nữa, các nhà sản xuất điện thoại khác cũng đang nghiên cứu các màn hình như thế này. Các chuyên gia hy vọng xu hướng này sẽ bùng nổ và lan rộng trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh, giống như thiết kế "tai thỏ" đã từng làm.

Kích thước màn hình điện thoại thông minh mới

Rõ ràng, màn hình điện thoại thông minh ngắn hơn và rộng hơn cũng đang được nghiên cứu với hy vọng tìm ra một kiểu dáng mới bền vững hơn hoặc trực quan hơn khi sử dụng.

Mặt khác, kích thước màn hình điện thoại thông minh cũng đang tăng lên, ​​màn hình sẽ sớm vượt quá 7 inch. Sự đa dạng của điện thoại thông minh trên thị trường đang phát triển theo nhiều hướng khác nhau và người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn đa dạng trong vòng hai năm tới.

Liệu đây có phải là bản nhạc huy hoàng cuối cùng?

Nhiều chuyên gia dự đoán, kính thông minh sẽ vượt qua điện thoại thông minh trong vòng một thập kỷ.

Liệu đây có phải là khúc ca huy hoàng cuối cùng của điện thoại thông minh? Một sự bùng nổ đa dạng tuyệt vời trước khi dần chìm vào quên lãng?

Hiện tại, hầu hết mọi người không đánh giá cao kính thông minh nhưng chúng đang được cải thiện rất nhanh chóng. Màn hình Meta Ray-Ban là một bước tiến lớn so với những chiếc kính thông minh không có màn hình.

Nhưng quan trọng hơn nhiều, chính các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn cũng đang tham gia vào lĩnh vực này. Samsung vừa công bố kính thông minh Android XR và Apple cũng đang phát triển kính thông minh của riêng mình.

Một khi công ty điện thoại yêu thích của bạn cung cấp cho bạn kính thông minh và một khi bạn đã quen với sự tiện lợi mà chúng mang lại, liệu bạn có thực sự muốn quay lại với điện thoại thông minh nữa không?

Kính thông minh hiện tại chỉ là bước khởi đầu. Một khi kính thông minh thực sự có khả năng tăng cường (AR) được bán ra thị trường, những tín đồ công nghệ sẽ thử ngay lập tức.

Nhưng cho đến lúc đó, thế giới điện thoại thông minh sẽ rất thú vị và tất cả chúng ta đều biết rằng điện thoại thông minh sẽ không biến mất hoàn toàn trong thời gian ngắn.